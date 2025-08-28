Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

El partido, considerado un clásico en la MLS, comenzó con el conjunto al mando del entrenador colombiano Oscar Pareja tomando la delantera en el marcador, después de una jugada construida por Luis Muriel. Mario Pašalić apareció en el área y, tras aprovechar un rebote defensivo de Maximiliano Falcón, marcó con un tiro al ángulo. La jugada fue revisada por el VAR, debido a una posible mano en la acción previa, pero finalmente el tanto fue convalidado.