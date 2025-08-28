Con dos goles de Messi, Inter Miami clasificó a la final de la Leagues Cup

La vuelta de Lionel Messi a las canchas fue de la mano de dos goles, que no sólo sellaron la victoria por 3-1 de Inter Miami ante a Orlando City, sino que también valieron para conseguir la clasificación a la final de la Leagues Cup 2025.
El partido, considerado un clásico en la MLS, comenzó con el conjunto al mando del entrenador colombiano Oscar Pareja tomando la delantera en el marcador, después de una jugada construida por Luis Muriel. Mario Pašalić apareció en el área y, tras aprovechar un rebote defensivo de Maximiliano Falcón, marcó con un tiro al ángulo. La jugada fue revisada por el VAR, debido a una posible mano en la acción previa, pero finalmente el tanto fue convalidado.
La respuesta de Inter Miami llegó en el inicio del segundo tiempo. Una falta dentro del área sobre Tadeo Allende le permitió a Messi igualar el partido, con un remate cruzado que fue imposible para el arquero peruano Pedro Gallese.
Las palabras del capitÃ¡n pospartido pic.twitter.com/eaLubFpSYK— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 28, 2025
A partir de ese momento, el dominio fue de los locales. Apenas unos minutos después del empate, Inter Miami construyó una jugada colectiva por la banda izquierda que tuvo a Jordi Alba como protagonista. El lateral español asistió a Messi, quien definió con un toque sutil al segundo palo para dar vuelta el resultado.
El tercer gol de las “garzas” llegó luego de una combinación entre Luis Suárez y el venezolano Telasco Segovia, que definió por encima de Gallese. Con esa jugada, Inter Miami selló el pasaje a la final de la Leagues Cup, la segunda en tres temporadas. Este domingo, desde las 20.55, el equipo de Messi buscará repetir el título conseguido en 2023, ante Seattle Sounders.