Netflix: esta es la serie colombiana subida de tono que todos comentan

Netflix estrena la segunda temporada de “Perfil falso”, la serie colombiana que combina suspenso, romance y escenas subidas de tono, y que se ha convertido en un fenómeno entre los espectadores.

Hace 9 Min

Netflix continúa renovando su catálogo con propuestas que sorprenden a sus usuarios, y una de las más audaces del momento es la serie Perfil falso. Esta producción colombiana arrasó en su primera temporada en 2023 y estrenó su segunda temporada en enero de 2025, consolidándose como uno de los éxitos más destacados en drama y suspenso de la plataforma.

Una historia de suspenso, romance y seducción

La serie combina intriga, romance y escenas cargadas de seducción, lo que la convierte en un relato adictivo que mantiene al espectador al borde de la butaca. Protagonizada por Carolina Miranda, Manuela González y Rodolfo Salas, junto a un reparto de alto nivel, Perfil falso sigue entreteniendo con nuevos capítulos que continúan explorando tramas complejas y oscuras.

De qué trata la segunda temporada

Tras el final de la primera temporada, donde Ángela Ferrer (Manuela González) quedó presa, la segunda temporada centra su historia en una serie de asesinatos de hombres atractivos en Colombia. El asesino utiliza un perfil falso en un sitio de citas bajo el nombre de Camila Román (Carolina Miranda). Mientras la homicida seduce y engaña a sus víctimas, la verdadera Camila Morán lucha por demostrar que no es responsable de los crímenes, generando un clima de tensión, engaños y misterio constante.

Éxito y renovación

Debido a la gran repercusión de esta serie, dirigida por Klych López, Netflix ya trabaja en una tercera temporada, que se espera para 2026. La producción sigue consolidándose como una de las más osadas de la plataforma, combinando drama romántico, suspenso y un tono atrevido que no teme mostrarlo todo.

