Netflix: esta es la serie colombiana subida de tono que todos comentan

De qué trata la segunda temporada

Tras el final de la primera temporada, donde Ángela Ferrer (Manuela González) quedó presa, la segunda temporada centra su historia en una serie de asesinatos de hombres atractivos en Colombia. El asesino utiliza un perfil falso en un sitio de citas bajo el nombre de Camila Román (Carolina Miranda). Mientras la homicida seduce y engaña a sus víctimas, la verdadera Camila Morán lucha por demostrar que no es responsable de los crímenes, generando un clima de tensión, engaños y misterio constante.