Arias y Costas se calzaron los guantes de boxeo y dejaron un mensaje de unidad

El gesto fue interpretado como una clara respuesta para desactivar rumores de interna y mostrar cohesión en un momento clave de la temporada, con desafíos importantes tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Racing eligió la ironía y la imagen positiva para contrarrestar las versiones que ponían en duda la relación entre su referente en el arco y el director técnico, enviando un mensaje de unidad hacia su plantel y su hinchada.