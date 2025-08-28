Secciones
Arias y Costas se calzaron los guantes de boxeo y dejaron un mensaje de unidad

El club de Avellaneda salió al cruce de las versiones que hablaban de un quiebre entre Gabriel Arias y Gustavo Costas, luego de la polémica por la definición por penales.

Hace 1 Hs

Racing utilizó sus redes sociales para poner fin a los rumores de enfrentamiento entre su capitán y el entrenador, que surgieron tras la eliminación en la tanda de penales. Algunas versiones indicaban que Gabriel Arias no había sido informado de la decisión táctica de Gustavo Costas, lo que habría generado malestar en el arquero al punto de pedir no estar disponible frente a Argentinos Juniors.

Lejos de esa versión, el club publicó una serie de imágenes en las que se ve a Arias y Costas sonrientes, chocando puños con guantes de boxeo. El mensaje que acompañó las fotos fue contundente: “La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes”, reforzado con el lema institucional “Todos juntos, más que nunca”.

El gesto fue interpretado como una clara respuesta para desactivar rumores de interna y mostrar cohesión en un momento clave de la temporada, con desafíos importantes tanto en el torneo local como en la competencia internacional. Racing eligió la ironía y la imagen positiva para contrarrestar las versiones que ponían en duda la relación entre su referente en el arco y el director técnico, enviando un mensaje de unidad hacia su plantel y su hinchada.

Temas Racing ClubCopa Libertadores de América 2016Gabriel AriasGustavo CostasTorneo Clausura 2025
