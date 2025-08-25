Así fue el gol viral del sobrino nieto de Maradona que recordó a Diego y emocionó a todos en La Paternal

En el complemento, Argentinos mostró su mejor versión y rápidamente se puso en ventaja. Una gran asistencia de Lescano dejó solo a Hernán López Muñoz, quien de cabeza anotó el 2-1 y desató la euforia en La Paternal. El sobrino nieto de Diego Maradona no solo se ganó la ovación del público, sino que además convirtió su primer gol con la camiseta del club, lo que despertó inevitables comparaciones con el legado futbolero de su familia.