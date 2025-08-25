Secciones
DeportesFútbol

Así fue el gol viral del sobrino nieto de Maradona que recordó a Diego y emocionó a todos en La Paternal

Hernán López Muñóz marcó en la goleada de Argentinos sobre Racing y las comparaciones no faltaron en las redes sociales

Así fue el gol viral del sobrino nieto de Maradona que recordó a Diego y emocionó a todos en La Paternal
Hace 3 Hs

En una tarde soñada en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos venció por 4-1 a Racing y se llevó un triunfo clave en la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Nicolás Diez mostró carácter, fútbol y eficacia para revertir un inicio adverso y terminó regalándole a su gente una goleada que lo acomoda en la pelea por los primeros puestos.

El partido había comenzado con sorpresa, ya que Racing golpeó primero gracias a Tomás Conechny, que aprovechó una floja reacción del arquero Diego Rodríguez. Sin embargo, el “Bicho” no tardó en recomponerse y llegó a la igualdad antes del descanso con un remate certero de Alan Lescano, tras una jugada colectiva en la que Gabriel Arias falló en el despeje.

En el complemento, Argentinos mostró su mejor versión y rápidamente se puso en ventaja. Una gran asistencia de Lescano dejó solo a Hernán López Muñoz, quien de cabeza anotó el 2-1 y desató la euforia en La Paternal. El sobrino nieto de Diego Maradona no solo se ganó la ovación del público, sino que además convirtió su primer gol con la camiseta del club, lo que despertó inevitables comparaciones con el legado futbolero de su familia.

Así fue el gol de López Muñoz


Con la "Academia" desorientada, el local no bajó el ritmo y amplió la diferencia con un golazo de Matías Giménez, que estiró la ventaja con un potente disparo. Ya con el rival entregado, Nicolás Oróz -ex Racing- cerró la goleada con un tanto que selló la fiesta en el barrio porteño.

Argentinos celebró una victoria que le permite reforzar su confianza con un rendimiento colectivo convincente y actuaciones individuales destacadas. Racing, en cambio, se fue golpeado y deberá corregir rápido sus errores si no quiere perder terreno en el campeonato. El 4-1 en La Paternal dejó en claro que el “Bicho” está para dar pelea y que, con la frescura de sus jóvenes figuras, puede transformarse en uno de los grandes animadores del Torneo Clausura 2025.

Temas Diego Armando MaradonaRacing ClubClub Atlético Independiente Asociación Atlética Argentinos JuniorsArgentinaargentinosGabriel AriasTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse
1

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo
2

Respaldos, cruces y chicanas a raíz de los audios del escándalo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán
3

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”
4

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”
5

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno
6

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Más Noticias
Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Martín Menem, sobre el escándalo de los audios: “Pongo las manos en el fuego por Lule y por Karina Milei”

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una joyita que llegaría desde el fútbol europeo

Atención River: Palmeiras se reforzaría con una "joyita" que llegaría desde el fútbol europeo

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Un depredador en fuga: cómo cayó el hombre acusado de atacar a mujeres en Tucumán

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Agenda de TV: ¿por dónde ver en vivo Lanús-River y All Boys-San Martín?

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

El tiempo en Tucumán: agosto se despide con temperaturas primaverales

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

La brecha entre la macro y la micro: por qué la economía de la calle no siente la estabilidad del Gobierno

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Audios polémicos: el Gobierno nacional avanza en una auditoria para defenderse

Comentarios