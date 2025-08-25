Así fue el gol viral del sobrino nieto de Maradona que recordó a Diego y emocionó a todos en La Paternal

En una tarde soñada en el estadio Diego Armando Maradona, Argentinos venció por 4-1 a Racing y se llevó un triunfo clave en la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo de Nicolás Diez mostró carácter, fútbol y eficacia para revertir un inicio adverso y terminó regalándole a su gente una goleada que lo acomoda en la pelea por los primeros puestos.
El partido había comenzado con sorpresa, ya que Racing golpeó primero gracias a Tomás Conechny, que aprovechó una floja reacción del arquero Diego Rodríguez. Sin embargo, el “Bicho” no tardó en recomponerse y llegó a la igualdad antes del descanso con un remate certero de Alan Lescano, tras una jugada colectiva en la que Gabriel Arias falló en el despeje.
En el complemento, Argentinos mostró su mejor versión y rápidamente se puso en ventaja. Una gran asistencia de Lescano dejó solo a Hernán López Muñoz, quien de cabeza anotó el 2-1 y desató la euforia en La Paternal. El sobrino nieto de Diego Maradona no solo se ganó la ovación del público, sino que además convirtió su primer gol con la camiseta del club, lo que despertó inevitables comparaciones con el legado futbolero de su familia.
Así fue el gol de López Muñoz
ESPECTACULAR LO DE ALAN LESCANO Y HERNÃN LÃPEZ MUÃOZ PARA EL 2-1.pic.twitter.com/a8UTF49uPr— Sudanalytics (@sudanalytics_) August 24, 2025
Con la "Academia" desorientada, el local no bajó el ritmo y amplió la diferencia con un golazo de Matías Giménez, que estiró la ventaja con un potente disparo. Ya con el rival entregado, Nicolás Oróz -ex Racing- cerró la goleada con un tanto que selló la fiesta en el barrio porteño.
Argentinos celebró una victoria que le permite reforzar su confianza con un rendimiento colectivo convincente y actuaciones individuales destacadas. Racing, en cambio, se fue golpeado y deberá corregir rápido sus errores si no quiere perder terreno en el campeonato. El 4-1 en La Paternal dejó en claro que el “Bicho” está para dar pelea y que, con la frescura de sus jóvenes figuras, puede transformarse en uno de los grandes animadores del Torneo Clausura 2025.