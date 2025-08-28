Secciones
Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

El rosario fue clave para el triunfo por 3-1 (hizo dos goles) sobre Orlando City en las semifinales de la Leagues Cup.

Hace 1 Hs

Lionel Messi lo hizo otra vez. Con una actuación decisiva, el capitán argentino condujo al Inter Miami hacia una nueva final de la Leagues Cup, consolidando un inicio soñado en Estados Unidos. Desde su llegada al fútbol norteamericano, el rosarino ha disputado dos definiciones y en ambas encontró la gloria, algo que alimenta la ilusión de “Las Garzas” en la búsqueda de un nuevo título.

Con este triunfo, Messi alcanzará la final número 44 de su carrera profesional, una cifra que impresiona incluso para un futbolista acostumbrado a romper récords. De esas instancias decisivas, el astro ya levantó 31 trofeos y atraviesa una racha imbatible: no pierde una final desde 2021, cuando el Athletic de Bilbao le arrebató la Supercopa de España. Desde entonces, conquistó siete definiciones consecutivas entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina.

El recorrido de "Leo" en finales es extraordinario. En el Barcelona, donde se convirtió en leyenda, levantó 23 títulos entre Champions League, Mundial de Clubes, Copas del Rey, Supercopas de España y Supercopas de Europa. A esa cosecha se suman los títulos con la Selección Argentina y los más recientes logros en el fútbol estadounidense, incluido el bicampeonato continental logrado en el Hard Rock Stadium.

Cada paso de Messi en Inter Miami escribe un nuevo capítulo para el fútbol mundial. La final que se aproxima no solo entusiasma a los hinchas del equipo, sino que reafirma la vigencia del mejor jugador del planeta.


Las 23 finales que ganó Messi

2/Julio/2005 - Mundial Sub 20 - Argentina 2-1 Nigeria

Supercopa España 2006 - Barcelona 3 (1)-(0) 0 Espanyol

23/Agosto/2008 - Juegos Olímpicos - Argentina 1-0 Nigeria

13/Mayo/2009 - Copa del Rey - Barcelona 4-1 Atlhetic Bilbao

27/Mayo/2009 - Champions League - Barcelona 2-0 Manchester United

23/Agosto/2009 - Supercopa España - Barcelona 3-0 Atlhetic Bilbao

28/Agosto/2009 - Supercopa de Europa - Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk

19/Diciembre/2009 - Mundial de Clubes - Barcelona 2-1 Estudiantes LP

Supercopa España 2010 - Barcelona 4 (5)-(3) 0 Sevilla

28/Mayo/2011 - Champions League - Barcelona 3-1 Manchester United

Supercopa España 2011 - Barcelona 3(5)-(4)2 Real Madrid

26/Agosto/2011 - Supercopa de Europa - Barcelona 2-0 Porto

18/Diciembre/2011 - Mundial de Clubes - Barcelona 4-0 Santos

25/Mayo/2012 - Copa del Rey - Barcelona 3-0 Athletic

Supercopa España 2013 - Barcelona 0 (1)-(1) 0 Athletic

30/Mayo/2015 - Copa del Rey - Barcelona 3-1 Athletic

6/Junio/2015 - Champions League - Barcelona 3-1 Juventus

11/Agosto/2015 - Supercopa España  - Barcelona 5-4 Sevilla

20/Diciembre/2015 - Mundial de Clubes - Barcelona 3-0 River

22/Mayo/2016 - Copa del Rey - Barcelona 2-0 Sevilla

Supercopa España - Barcelona 3(5)-(0) 0 Sevilla

27/Mayo/2017 - Copa del Rey - Barcelona 3-1 Alavés

21/Abril/2018 - Copa del Rey - Barcelona 5-0 Sevilla

12/Agosto/2019 - Supercopa España - Barcelona 2-1 Sevilla

17/Abril/2021 - Copa del Rey - Barcelona 4-1 Athletic

10/Julio/2021 - Copa América - Brasil 0-1 Argentina

1/Junio/2022 - Finalissima - Argentina 3-0 Italia

31/Julio/2022 - Trofeo de Campeones - PSG 4-0 Nantes

18/Diciembre/2022 - Mundial  - Argentina 3(4)-(2) 3 Francia

19/Agosto/2023 - Leagues Cup - Nashville 1(4)-(5) 1 Inter Miami

14/Julio/2024 - Copa América - Colombia 0-1 Argentina

