Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Lionel Messi lo hizo otra vez. Con una actuación decisiva, el capitán argentino condujo al Inter Miami hacia una nueva final de la Leagues Cup, consolidando un inicio soñado en Estados Unidos. Desde su llegada al fútbol norteamericano, el rosarino ha disputado dos definiciones y en ambas encontró la gloria, algo que alimenta la ilusión de “Las Garzas” en la búsqueda de un nuevo título.
Con este triunfo, Messi alcanzará la final número 44 de su carrera profesional, una cifra que impresiona incluso para un futbolista acostumbrado a romper récords. De esas instancias decisivas, el astro ya levantó 31 trofeos y atraviesa una racha imbatible: no pierde una final desde 2021, cuando el Athletic de Bilbao le arrebató la Supercopa de España. Desde entonces, conquistó siete definiciones consecutivas entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina.
El recorrido de "Leo" en finales es extraordinario. En el Barcelona, donde se convirtió en leyenda, levantó 23 títulos entre Champions League, Mundial de Clubes, Copas del Rey, Supercopas de España y Supercopas de Europa. A esa cosecha se suman los títulos con la Selección Argentina y los más recientes logros en el fútbol estadounidense, incluido el bicampeonato continental logrado en el Hard Rock Stadium.
Cada paso de Messi en Inter Miami escribe un nuevo capítulo para el fútbol mundial. La final que se aproxima no solo entusiasma a los hinchas del equipo, sino que reafirma la vigencia del mejor jugador del planeta.
Las 23 finales que ganó Messi
2/Julio/2005 - Mundial Sub 20 - Argentina 2-1 Nigeria
Supercopa España 2006 - Barcelona 3 (1)-(0) 0 Espanyol
23/Agosto/2008 - Juegos Olímpicos - Argentina 1-0 Nigeria
13/Mayo/2009 - Copa del Rey - Barcelona 4-1 Atlhetic Bilbao
27/Mayo/2009 - Champions League - Barcelona 2-0 Manchester United
23/Agosto/2009 - Supercopa España - Barcelona 3-0 Atlhetic Bilbao
28/Agosto/2009 - Supercopa de Europa - Barcelona 1-0 Shakhtar Donetsk
19/Diciembre/2009 - Mundial de Clubes - Barcelona 2-1 Estudiantes LP
Supercopa España 2010 - Barcelona 4 (5)-(3) 0 Sevilla
28/Mayo/2011 - Champions League - Barcelona 3-1 Manchester United
Supercopa España 2011 - Barcelona 3(5)-(4)2 Real Madrid
26/Agosto/2011 - Supercopa de Europa - Barcelona 2-0 Porto
18/Diciembre/2011 - Mundial de Clubes - Barcelona 4-0 Santos
25/Mayo/2012 - Copa del Rey - Barcelona 3-0 Athletic
Supercopa España 2013 - Barcelona 0 (1)-(1) 0 Athletic
30/Mayo/2015 - Copa del Rey - Barcelona 3-1 Athletic
6/Junio/2015 - Champions League - Barcelona 3-1 Juventus
11/Agosto/2015 - Supercopa España - Barcelona 5-4 Sevilla
20/Diciembre/2015 - Mundial de Clubes - Barcelona 3-0 River
22/Mayo/2016 - Copa del Rey - Barcelona 2-0 Sevilla
Supercopa España - Barcelona 3(5)-(0) 0 Sevilla
27/Mayo/2017 - Copa del Rey - Barcelona 3-1 Alavés
21/Abril/2018 - Copa del Rey - Barcelona 5-0 Sevilla
12/Agosto/2019 - Supercopa España - Barcelona 2-1 Sevilla
17/Abril/2021 - Copa del Rey - Barcelona 4-1 Athletic
10/Julio/2021 - Copa América - Brasil 0-1 Argentina
1/Junio/2022 - Finalissima - Argentina 3-0 Italia
31/Julio/2022 - Trofeo de Campeones - PSG 4-0 Nantes
18/Diciembre/2022 - Mundial - Argentina 3(4)-(2) 3 Francia
19/Agosto/2023 - Leagues Cup - Nashville 1(4)-(5) 1 Inter Miami
14/Julio/2024 - Copa América - Colombia 0-1 Argentina