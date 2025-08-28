Números que impactan: Messi jugará su final 44 y agiganta su legado

Con este triunfo, Messi alcanzará la final número 44 de su carrera profesional, una cifra que impresiona incluso para un futbolista acostumbrado a romper récords. De esas instancias decisivas, el astro ya levantó 31 trofeos y atraviesa una racha imbatible: no pierde una final desde 2021, cuando el Athletic de Bilbao le arrebató la Supercopa de España. Desde entonces, conquistó siete definiciones consecutivas entre Barcelona, PSG, Inter Miami y la Selección Argentina.