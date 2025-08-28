Secciones
Este es el síntoma del cáncer que puede aparecer en las manos y muñecas

Esta condición requiere de un diagnóstico médico oportuno.

Hace 1 Hs

Los tumores en las manos y muñecas, aunque menos comunes que en otras partes del cuerpo, son una preocupación médica significativa. 

La American Society for Surgery of the Hand (ASSH) destaca que la presencia de bultos o protuberancias en estas áreas puede ser indicativa de un tumor, pero esto no necesariamente implica cáncer. A continuación, se explora en profundidad la naturaleza de estos tumores, sus tipos, métodos de diagnóstico y opciones de tratamiento.

Tipos comunes de tumores en manos y muñecas

1. Quistes ganglionares:

Los quistes ganglionares son los tumores más frecuentes en las manos y muñecas. Se presentan como protuberancias llenas de líquido que pueden aparecer en la base de los dedos o cerca de las articulaciones.

Síntomas: a menudo son duros al tacto y pueden variar en tamaño. No suelen causar dolor, aunque algunos pacientes pueden experimentar molestias.

Tratamiento: puede incluir observación (sin intervención), aspiración con aguja para drenar el líquido o extirpación quirúrgica en casos persistentes o dolorosos.

2. Tumor de células gigantes de la funda del tendón:

Este tumor sólido se desarrolla en la funda que recubre los tendones. Es benigno y su crecimiento es lento.

Síntomas: puede causar dolor o molestias si presiona estructuras circundantes. La masa puede ser visible o palpable.

Tratamiento: generalmente se recomienda la cirugía para extirpar el tumor y aliviar los síntomas. La intervención puede ayudar a prevenir recurrencias.

3. Quiste de inclusión epidérmica:

Se forma bajo la piel, a menudo después de una lesión o corte. Este quiste benigno se llena de queratina, una sustancia blanda.

Síntomas: puede aparecer como una masa móvil debajo de la piel y, a veces, puede causar dolor o sensibilidad.

Tratamiento: la eliminación quirúrgica es una opción común si el quiste causa molestias o tiene un impacto estético.

4. Otros tumores menos comunes:

Tumores grasos que son blandos y móviles. Generalmente no requieren tratamiento a menos que causen dolor o incomodidad.

Neuromas: tumores en los nervios que pueden causar dolor o adormecimiento.

Tumores de la funda del nervio: benignos, pero pueden causar síntomas si afectan a los nervios cercanos.

Fibromas y tumores glómicos: generalmente benignos, pero pueden requerir tratamiento dependiendo de sus síntomas y ubicación.

Diagnóstico de tumores en manos y muñecas

El diagnóstico preciso de un tumor en las manos o muñecas es crucial para determinar el tratamiento adecuado. Los pasos diagnósticos incluyen:

1. Evaluación clínica:

El médico realiza un examen físico para evaluar el tamaño, la consistencia y la ubicación del bulto.

2. Imágenes diagnósticas:

Radiografías: permiten observar la estructura ósea y detectar cambios que puedan indicar problemas.

Ecografías: ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y la naturaleza del tumor.

Tomografías computarizadas (CT): proporcionan una vista más completa de la estructura del tumor y su relación con los tejidos circundantes.

Resonancias Magnéticas (MRI): Ofrecen imágenes detalladas de los tejidos blandos y ayudan a evaluar la extensión del tumor.

Gammagrafías óseas: uUtilizadas para examinar la actividad en los huesos y detectar posibles metástasis.

3. Biopsia:

Biopsia por punción: se extrae una muestra con una aguja para examinar las células del tumor.

Biopsia por incisión: se toma una muestra más grande del tumor para su análisis.

Opciones de tratamiento

El tratamiento para los tumores en manos y muñecas depende de su tipo y naturaleza:

Tratamiento conservador:

En casos de tumores benignos que no causan síntomas significativos, el tratamiento puede consistir en la simple observación.

Intervención quirúrgica:

Para tumores que causan dolor, molestias o que son estéticamente preocupantes, se recomienda la cirugía para su extirpación completa.

Terapias adicionales:

En casos raros de tumores malignos, se pueden requerir tratamientos adicionales como radioterapia o quimioterapia, dependiendo de la extensión y tipo de cáncer.

