Los aparatos que debemos desconectar de noche para reducir el consumo de energía

Entre los aparatos que mayor energía consumen de noche se encuentra la computadora de escritorio. Así como sucede con una portátil, en estos dispositivos no representa un uso inteligente dejarla conectada por las noches. Al mismo tiempo el router es otro aparato que es mejor mantenerlo desenchufado durante las horas de descanso. Esto no solo reduce la factura si no que además podemos prevenir la exposición a la radiación que emiten estos aparatos.