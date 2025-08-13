"Impulso NOA": en Tucumán se realizará un foro de sostenibilidad y reconocimiento empresarial

El próximo jueves 28 de agosto, el Salón El Abasto del hotel Hilton será el escenario de "Impulso NOA, empresas que transforman", un foro de sostenibilidad. El evento, con entrada libre y gratuita, es organizado por Fundación León y Fundación del Tucumán, y presentado por LA GACETA.
Además, durante el evento se realizará un concurso y el reconocimiento a las empresas que, a través de sus postulaciones, demostraron un impacto socioambiental positivo en la comunidad.
El foro se realizará desde las 18.30 y los interesados podrán inscribir a través del sitio del evento: fundaciondeltucuman.com/impulso-noa. El cupo es limitado.
El objetivo del encuentro es visibilizar y fortalecer a las organizaciones que demuestran que la rentabilidad y la responsabilidad social pueden ser aliadas estratégicas para el desarrollo, en lugar de caminos opuestos.
La organización del evento oficializó el panel de disertantes:
- Javier García Moritán (director Ejecutivo de Grupo de Fundaciones y Empresas –GDFE-): "’La Acción Colectiva: el poder de las alianzas para transformar realidades’. Cómo la colaboración entre empresas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y sector público puede multiplicar el impacto social y ambiental”.
- Vanesa Vázquez (gerente de Impacto Positivo y Sustentabilidad en la Cervecería y Maltería Quilmes): "’La sostenibilidad es un buen negocio´. Estrategias para integrar la sostenibilidad en el ADN de las empresas y potenciar su rentabilidad”.
- Natalia Mazzei (Ecointensa): "’Más allá del greenwashing: empresas que educan y generan conciencia’. El rol de las empresas como agentes de cambio en tiempos de hiperconsumo, proponiendo modelos sostenibles y contribuyendo a la educación ambiental”.