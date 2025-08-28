Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

En otro de los mensajes difundidos ayer, Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cargó contra el vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, rememorando una insólita conferencia de prensa ocurrida en julio de 2024 cuando, para criticar el manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, Adorni mencionó el caso de un médico correntino que usó la radiografía de un perro para justificar una pensión.
“Mirá la comunicación, lo tenés al pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información... Le dijimos ‘esta pensión no se otorgó’, la de la radiografía del perro. ¿Qué va y dice? ‘Esta pensión se otorgó’, y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó”, se quejó el ex funcionario.
Además, también recordó la reacción de Adorni al respecto. “¡Eh, están mintiendo, están mintiendo’... Flaco, te lo expliqué clarito: esta no se otorgó!”.
Más adelante en el audio, el ex director de la Andis vuelve a mencionar a la Secretaria General de la Presidencia. “Karina (Milei) era una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”, se pregunta.