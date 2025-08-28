Error en una conferencia: Spagnuolo cruzó a Adorni

En otro de los mensajes difundidos ayer, Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cargó contra el vocero presidencial y legislador electo por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni, rememorando una insólita conferencia de prensa ocurrida en julio de 2024 cuando, para criticar el manejo de las pensiones por discapacidad en el kirchnerismo, Adorni mencionó el caso de un médico correntino que usó la radiografía de un perro para justificar una pensión.