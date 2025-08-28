Quejas por las explosiones en la madrugada del miércoles: la Policía avisará cuando haga prácticas con detonaciones

A raíz de una serie de detonaciones que alteraron la madrugada de cientos de vecinos de la zona norte de la capital, y que coincidieron con maniobras de entrenamiento del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (conocido como grupo CERO), en la cúpula policial ordenaron a las autoridades de las fuerzas especiales avisar con antelación cuándo serán los próximos entrenamientos y cursos de capacitación para que la comunidad aledaña no vuelva a sorprenderse ante los ruidos.
El silencio de la noche del miércoles se vio interrumpido luego de la 1 cuando una serie de detonaciones despertaron a miles de vecinos del norte de la capital, quienes rápidamente registraron los estruendos para compartirlos a través de las redes sociales e incluso se comunicaron con Defensa Civil para denunciar lo que sucedía. Durante la mañana de ayer se conoció que, durante el transcurso de la madrugada, personal de la fuerza policial había llevado a cabo una serie de prácticas en el marco del tercer curso internacional de brechero, que se viene desarrollando hace tres semanas en la provincia.
Los ejercicios se realizaron en el predio de la Jefatura de Policía, ubicado en Italia al 2.600. Allí 19 efectivos provenientes de Tucumán, Chaco, Misiones, Formosa, Paraguay y Gendarmería Nacional, simularon operar en un allanamiento en horario nocturno. “El brechero es un integrante del escalón táctico que se encarga de abrir las puertas y el camino para que el grupo ingrese e irrumpa para los diferentes tipos de allanamientos que le puede llegar a tocar. Tiene una función preponderante dentro de lo que es la operación”, explicó Alejandro Reyna, subdirector del grupo CERO, en una entrevista concedida a LG Play.
Durante los simulacros de operaciones, detallaron, se realizaron detonaciones con escopeta utilizando munición de mostacilla, que mayormente se desempeña en allanamientos nocturnos, por eso la elección de esa franja horaria para las prácticas. “Que se haya hecho a la madrugada se debe a que en el contexto real en el cual nos manejamos en los allanamientos, que se realizan en horas de la madrugada. Los allanamientos en ese horario son los más peligrosos”, dijo Reyna. El director del grupo CERO, Mariano Domínguez, indicó que las medidas nocturnas se emplean en casos especiales, principalmente los relacionados al narcomenudeo, robos agravados y escruches; por lo que representa una actividad de alto riesgo y es por esto que los efectivos deben estar bien preparados y contar con todas las herramientas necesarias.
Hasta en Alderetes
También se refirió a las denuncias y manifestaciones de los vecinos ante el ruido. “Nos enteramos de las repercusiones a la mañana y la verdad es que nos sorprendimos. Vimos que algunas personas manifestaron que se escucharon explosiones hasta en Alderetes. Desde nuestra Unidad no salieron más que detonaciones de escopetas; lo máximo que se puede haber escuchado son los estruendos balísticos, pero no es un ruido que tenga tanto alcance. Desconocemos de dónde vinieron las explosiones que manifestaron”, informó.
Para mantener la tranquilidad de los tucumanos, el jefe de Policía, Joaquín Girveau, les ordenó que en un futuro comuniquen cuando estén por desarrollarse entrenamientos de esta índole. “A partir de los comunicados se realizarán a través de la Secretaría de Comunicación Pública y los medios de prensa tucumanos para que la comunidad sepa. Nosotros constantemente nos estamos preparando para defender a la ciudadanía y no vamos a hacer nada indebido que manche a la institución; todo lo que realizamos es en pos de la seguridad pública”, dijo Domínguez.
El director adelantó que el próximo lunes 1 de septiembre se iniciará un curso básico de operaciones especiales, que tendrá como escenario predios de Ticucho, El Cadillal, San Javier y Benjamín Paz, en los cuales practicarán actividades de físicas y psíquicas extremas.