¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

La madrugada de este miércoles estuvo marcada por la sorpresa y la incertidumbre en distintos barrios de Tucumán, donde se escucharon varias explosiones cerca de las 2.30. Los ruidos llamaron la atención de los vecinos, poco acostumbrados a este tipo de situaciones, y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que buscaban una explicación.