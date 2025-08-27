Secciones
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Vecinos de distintos barrios reportaron detonaciones cerca de las 2.30 de la mañana y expresaron su inquietud en redes sociales.

La madrugada de los tucumanos se vio alterada por las explosiones. La madrugada de los tucumanos se vio alterada por las explosiones.
Hace 2 Hs

La madrugada de este miércoles estuvo marcada por la sorpresa y la incertidumbre en distintos barrios de Tucumán, donde se escucharon varias explosiones cerca de las 2.30. Los ruidos llamaron la atención de los vecinos, poco acostumbrados a este tipo de situaciones, y rápidamente las redes sociales se llenaron de mensajes de usuarios que buscaban una explicación.

"Primero se escucharon explosiones muy fuertes y luego las sirenas de los Bomberos en la plaza Urquiza. Me costó seguir durmiendo", comentaba un vecino de Barrio Norte esta mañana.

La explicación de la Policía de Tucumán

Esta mañana, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, confirmó a LA GACETA que las detonaciones correspondían a prácticas realizadas por alumnos del Curso Internacional de Operador Brechero, que actualmente se desarrolla en la Jefatura de Policía, ubicada en Italia al 2600.

Los brecheros son efectivos especializados en allanamientos y utilizan distintos recursos (mecánicos, balísticos o explosivos) para abrir accesos por puertas, ventanas, paredes, lozas o pisos, permitiendo el ingreso de los grupos tácticos a los lugares operativos.

El jefe de la fuerza de seguridad provincial llevó tranquilidad a la población tras el episodio que generó preocupación durante la madrugada.

