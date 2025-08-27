Secciones
SociedadEducación

Tucumán convoca a jóvenes para representar a la provincia en la Academia Olímpica Argentina

Cómo postularse a la convocatoria.

Tucumán convoca a jóvenes para representar a la provincia en la Academia Olímpica Argentina
Hace 1 Hs

Por primera vez, Tucumán abre una convocatoria para jóvenes de entre 19 y 29 años que quieran representar a la provincia ante la Academia Olímpica Argentina. La iniciativa está dirigida a profesores y estudiantes de Educación Física, deportistas, atletas, dirigentes deportivos o comunitarios comprometidos con los valores olímpicos: excelencia, respeto y amistad.

Cómo postularse a la convocatoria

El Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la Dirección de Deportes y Educación Física, invita a los interesados a inscribirse en el portal oficial.

.Fecha límite: 15 de septiembre de 2025.

Requisitos excluyentes: dominio del inglés y compromiso con los valores olímpicos.

Documentación necesaria: datos personales, curriculum vitae, carta de presentación y un plan sobre cómo promover el olimpismo en la provincia.

Los seleccionados viajarán a Buenos Aires para participar de una capacitación en preparación para la 41° sesión de la Academia Olímpica, que se realizará del 20 al 23 de octubre de 2025.

Qué es la Academia Olímpica Argentina

La Academia Olímpica Argentina forma parte del Movimiento Olímpico mundial, que busca contribuir a un mundo mejor a través del deporte, la educación y la cultura. Su filosofía, llamada Olimpismo, combina el desarrollo del cuerpo, la voluntad y el espíritu.

El movimiento está regulado por la Carta Olímpica, documento que establece los principios fundamentales del olimpismo y regula su funcionamiento. Participar en la academia brinda a los jóvenes herramientas para promover los valores olímpicos en sus comunidades y fortalecer la cultura deportiva en Argentina.

Oportunidad para los jóvenes de Tucumán

Esta convocatoria es una oportunidad única para que los jóvenes tucumanos se conecten con líderes deportivos y educativos del país, amplíen su formación y se conviertan en embajadores del olimpismo en su provincia.

Los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para postularse y formar parte de la 41° sesión de la Academia Olímpica Argentina en Buenos Aires.

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Cuántos años estudian los argentinos y cómo cambió el nivel educativo en 150 años

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Es emocionante ver cómo se llevan los libros: la particular historia de trueque en una casa del Abasto

"Es emocionante ver cómo se llevan los libros": la particular historia de trueque en una casa del Abasto

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Argentinos crean una IA para la escuela que se propone conquistar Latinoamérica

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Comentarios