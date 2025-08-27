Tucumán convoca a jóvenes para representar a la provincia en la Academia Olímpica Argentina

Por primera vez, Tucumán abre una convocatoria para jóvenes de entre 19 y 29 años que quieran representar a la provincia ante la Academia Olímpica Argentina. La iniciativa está dirigida a profesores y estudiantes de Educación Física, deportistas, atletas, dirigentes deportivos o comunitarios comprometidos con los valores olímpicos: excelencia, respeto y amistad.