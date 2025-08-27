Tucumán convoca a jóvenes para representar a la provincia en la Academia Olímpica Argentina

Por primera vez, Tucumán abre una convocatoria para jóvenes de entre 19 y 29 años que quieran representar a la provincia ante la Academia Olímpica Argentina. La iniciativa está dirigida a profesores y estudiantes de Educación Física, deportistas, atletas, dirigentes deportivos o comunitarios comprometidos con los valores olímpicos: excelencia, respeto y amistad.
Cómo postularse a la convocatoria
El Ministerio de Educación de Tucumán, a través de la Dirección de Deportes y Educación Física, invita a los interesados a inscribirse en el portal oficial.
.Fecha límite: 15 de septiembre de 2025.
Requisitos excluyentes: dominio del inglés y compromiso con los valores olímpicos.
Documentación necesaria: datos personales, curriculum vitae, carta de presentación y un plan sobre cómo promover el olimpismo en la provincia.
Los seleccionados viajarán a Buenos Aires para participar de una capacitación en preparación para la 41° sesión de la Academia Olímpica, que se realizará del 20 al 23 de octubre de 2025.
Qué es la Academia Olímpica Argentina
La Academia Olímpica Argentina forma parte del Movimiento Olímpico mundial, que busca contribuir a un mundo mejor a través del deporte, la educación y la cultura. Su filosofía, llamada Olimpismo, combina el desarrollo del cuerpo, la voluntad y el espíritu.
El movimiento está regulado por la Carta Olímpica, documento que establece los principios fundamentales del olimpismo y regula su funcionamiento. Participar en la academia brinda a los jóvenes herramientas para promover los valores olímpicos en sus comunidades y fortalecer la cultura deportiva en Argentina.
Oportunidad para los jóvenes de Tucumán
Esta convocatoria es una oportunidad única para que los jóvenes tucumanos se conecten con líderes deportivos y educativos del país, amplíen su formación y se conviertan en embajadores del olimpismo en su provincia.
Los interesados tienen hasta el 15 de septiembre para postularse y formar parte de la 41° sesión de la Academia Olímpica Argentina en Buenos Aires.