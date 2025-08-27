Secciones
Política

Jaldo repudió la agresión contra Javier Milei y llamó a cuidar la democracia

“Repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan", dijo el gobernador de Tucumán.

Jaldo repudió la agresión contra Javier Milei y llamó a cuidar la democracia
Hace 2 Hs

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, manifestó su firme rechazo a la violencia política tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana.

Durante la inauguración de un puente sobre el Río Marapa en Graneros, Jaldo subrayó la importancia de preservar la convivencia democrática y la paz social. “Repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”, afirmó el gobernador.

Además, Jaldo hizo un llamado a todos los partidos políticos para que se comprometan a mantener un clima de respeto electoral: “Los candidatos deben poder expresar sus propuestas libremente y los ciudadanos votar en paz el próximo 26 de octubre”, concluyó.

La declaración de Jaldo se suma al debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los líderes políticos y el respeto por las instituciones democráticas en Argentina.

Temas TucumánGranerosOsvaldo JaldoLomas de ZamoraRío MarapaViolenciaNoArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“La candidatura de Osvaldo Jaldo no se proscribe: la definen los tucumanos”

“La candidatura de Osvaldo Jaldo no se proscribe: la definen los tucumanos”

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Alarmas en la seguridad de Jaldo: detuvieron a un hombre que lo amenazó en las redes sociales

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “Los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

Elecciones 2025: Milei y su comitiva fueron evacuados tras un intento de agresión durante una caravana

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

El edil Canelada le respondió al gobernador: Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur

El edil Canelada le respondió al gobernador: "Miedo tiene Jaldo, que le entregó la lista a Manzur"

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Cerisola defraudó a la UNT: tres años y medio de prisión y un resarcimiento millonario

Comentarios