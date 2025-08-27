Jaldo repudió la agresión contra Javier Milei y llamó a cuidar la democracia

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, manifestó su firme rechazo a la violencia política tras los incidentes ocurridos en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido durante una caravana.
Durante la inauguración de un puente sobre el Río Marapa en Graneros, Jaldo subrayó la importancia de preservar la convivencia democrática y la paz social. “Repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”, afirmó el gobernador.
Además, Jaldo hizo un llamado a todos los partidos políticos para que se comprometan a mantener un clima de respeto electoral: “Los candidatos deben poder expresar sus propuestas libremente y los ciudadanos votar en paz el próximo 26 de octubre”, concluyó.
La declaración de Jaldo se suma al debate sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los líderes políticos y el respeto por las instituciones democráticas en Argentina.