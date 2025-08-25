Incendio en finca San Jorge, Leales: ardieron tres hectáreas de restos de caña en terrenos en venta

Un incendio de restos de caña registrado este lunes por la mañana en la finca San Jorge, ubicada en la zona de El Cortaderal (departamento Leales), afectó unas tres hectáreas de terrenos actualmente en venta y encendió las alarmas entre vecinos y autoridades locales.
Intervención de peritos y autoridades
El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal se encuentra trabajando en el lugar para llevar adelante las pericias correspondientes: relevamiento de datos, toma de muestras y análisis técnicos.
Los resultados serán remitidos a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, bajo la conducción de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien instruirá la investigación.
Asimismo, personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) dio aviso a Defensa Civil y Bomberos para controlar el foco ígneo, mientras que efectivos de la comisaría de Quilmes colaboraron en el operativo garantizando seguridad y asistencia en la zona.
Delito ambiental y advertencia del Ministerio Fiscal
Desde el Ministerio Fiscal recordaron que la quema de cañaverales y pastizales está prohibida por ley y constituye un delito ambiental, que será investigado con el máximo rigor.
Además, se instó a la ciudadanía a denunciar de forma anónima este tipo de hechos llamando al 381 319 5131, línea habilitada para recepcionar reportes sobre delitos ambientales.
Contexto del incendio en Leales
El siniestro ocurrió en una finca cuyos terrenos se encuentran en proceso de venta, lo que refuerza la atención de las autoridades sobre el posible origen intencional del fuego. La investigación buscará determinar si se trató de una quema programada sin autorización, una acción negligente o un incendio provocado.