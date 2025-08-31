¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

Diferencias generacionales y cultura laboral

El estudio destaca que los lazos laborales tienen un fuerte valor en las culturas latinas, donde el aspecto social es central en la vida cotidiana. La importancia de la amistad se evidencia con más fuerza en millennials y centennials, generaciones que derribaron la frontera entre lo personal y lo profesional que mantenían con mayor rigidez sus predecesores.