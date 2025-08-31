¿Los compañeros de trabajo pueden ser amigos? Un estudio en Argentina revela la respuesta

Los argentinos valoran de manera especial la construcción de vínculos sociales en el trabajo.
Una encuesta de Randstad, compañía global líder en talento, reveló que el 81% de los trabajadores argentinos afirma haber hecho amigos en su ámbito laboral. El estudio, realizado de manera online entre 4.051 personas de Argentina, Chile y Uruguay, refleja la importancia de la amistad en la vida profesional.
La amistad en el trabajo: un valor regional
La encuesta muestra que esta tendencia no es exclusiva de Argentina:
Uruguay: 84% de los trabajadores afirma haber generado amistades en el trabajo.
Chile: 80% también confirma haber forjado lazos de amistad en su empleo.
Además, el 79% de los argentinos cree posible establecer vínculos de amistad en el trabajo, cifra que asciende al 80% en Uruguay y alcanza el 73% en Chile.
Diferencias generacionales y cultura laboral
El estudio destaca que los lazos laborales tienen un fuerte valor en las culturas latinas, donde el aspecto social es central en la vida cotidiana. La importancia de la amistad se evidencia con más fuerza en millennials y centennials, generaciones que derribaron la frontera entre lo personal y lo profesional que mantenían con mayor rigidez sus predecesores.
En este sentido, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, afirmó:
“Hoy gran parte de las empresas trabaja activamente para impactar en el bienestar de sus colaboradores y ahí es donde los vínculos sociales cumplen un rol cada vez más importante. Las organizaciones que favorecen la creación de lazos sólidos entre sus colaboradores, más allá de lo estrictamente laboral, logran mejorar la productividad y el rendimiento organizacional”.
Empresas y vínculos: qué hacen y qué falta por hacer
El estudio también revela datos sobre las acciones de las organizaciones para fomentar la socialización:
56% de los argentinos afirma que su empleador promueve vínculos de amistad entre colegas (55% en Uruguay y 43% en Chile).
Home office e híbridos: para el 46% de los argentinos, el teletrabajo no afectó los vínculos, mientras que en Chile (33%) y Uruguay (37%) esta percepción es mucho más baja.
After office y actividades sociales: solo el 36% de los argentinos participa de actividades de socialización organizadas por su empleador, frente al 33% en Uruguay y al 44% en Chile.
Cumpleaños en la oficina: apenas el 17% de los argentinos dice que en su trabajo siempre se celebran los cumpleaños, frente al 29% en Chile y al 19% en Uruguay.
La encuesta también muestra que los directivos tienen un bajo nivel de participación en las actividades sociales. En Argentina, solo el 19% de los trabajadores asegura que sus empleadores participan siempre, mientras que la mayoría (49%) afirma que lo hacen únicamente en ocasiones especiales, como las fiestas de fin de año.
Oportunidad para las empresas
Los resultados ponen en evidencia que, aunque existe un fuerte deseo de generar vínculos en el trabajo, todavía hay mucho por hacer para que las empresas impulsen estos espacios.
“Pequeños gestos como festejar un cumpleaños o compartir un encuentro fuera de la oficina pueden marcar una gran diferencia en el día a día de los colaboradores. Las empresas que entienden el valor de estas instancias fortalecen la cohesión de sus equipos y construyen culturas laborales más humanas y atractivas para el talento”, concluyó Ávila.