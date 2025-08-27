Santoral del 28 de agosto: San Julián, mártir de la fe

Cada 28 de agosto, la Iglesia católica recuerda en su santoral a San Julián, mártir que entregó su vida en defensa de la fe cristiana en los primeros siglos. Aunque los datos históricos sobre su vida son escasos, la tradición lo presenta como un fiel testigo del Evangelio que sufrió persecución y muerte en Roma por negarse a renunciar a Cristo.