Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 28 de agosto: San Julián, mártir de la fe

Entregó su vida en defensa de la fe cristiana en los primeros siglos.

Santoral del 28 de agosto: San Julián, mártir de la fe
Hace 1 Hs

Cada 28 de agosto, la Iglesia católica recuerda en su santoral a San Julián, mártir que entregó su vida en defensa de la fe cristiana en los primeros siglos. Aunque los datos históricos sobre su vida son escasos, la tradición lo presenta como un fiel testigo del Evangelio que sufrió persecución y muerte en Roma por negarse a renunciar a Cristo.

El culto a San Julián se extendió rápidamente en la Iglesia antigua, inspirando a comunidades que veían en él un ejemplo de fortaleza y fidelidad en tiempos de hostigamiento. Su memoria se conserva en los martirologios y continúa siendo un referente de valentía espiritual frente a la adversidad.

Otros santos recordados en esta fecha:

San Hermes de Roma, mártir.

San Moisés, profeta del Antiguo Testamento (en la tradición oriental).

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

El tiempo en Tucumán: el cielo seguirá despejado y la temperatura continuará subiendo

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

La tormenta de Santa Rosa llegará este fin de semana: ¿cuáles serán las regiones más afectadas?

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

¿Por qué me pican las piernas al correr? Los motivos te van a sorprender

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

El producto de higiene personal que usamos siempre y que podría provocar cáncer

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Tras ser asaltada, se propuso trabajar por los presos: su caso llamó la atención de Harvard

Comentarios