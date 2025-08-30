Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

Los 4 alimentos que superan a la banana en potasio

Soja

Con 1.800 mg de potasio por cada 100 gramos, la soja se posiciona como una de las fuentes más ricas de este mineral. Además, aporta proteínas vegetales completas y es baja en grasas saturadas. Estudios recientes confirman que su consumo no interfiere con tratamientos para la tiroides ni está vinculado a un mayor riesgo de cáncer.