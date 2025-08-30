Cuatro alimentos con más potasio que la banana que ayudan a aliviar dolores musculares

El potasio cumple un rol clave en el funcionamiento del organismo: regula los electrolitos, previene calambres y ayuda a mantener la presión arterial en niveles adecuados. Por eso, una correcta ingesta es especialmente importante para deportistas, personas activas o quienes buscan mejorar su recuperación física.
Si bien la banana es la primera opción que muchos asocian con el potasio, los nutricionistas señalan que no es el alimento que más lo aporta. Existen otras alternativas que superan ampliamente su contenido y, al mismo tiempo, ofrecen nutrientes adicionales beneficiosos para la salud.
Los 4 alimentos que superan a la banana en potasio
Soja
Con 1.800 mg de potasio por cada 100 gramos, la soja se posiciona como una de las fuentes más ricas de este mineral. Además, aporta proteínas vegetales completas y es baja en grasas saturadas. Estudios recientes confirman que su consumo no interfiere con tratamientos para la tiroides ni está vinculado a un mayor riesgo de cáncer.
Palta
Por cada 100 gramos, la palta contiene 485 mg de potasio, superando a la banana. También se destaca por su aporte de ácido oleico, fibra y vitaminas E y K. Sin embargo, nutricionistas recomiendan un consumo moderado debido a su densidad calórica (unas 250 kcal por unidad).
Papas
Este clásico de la mesa aporta 400 mg de potasio por cada 100 gramos. Para aprovechar al máximo sus beneficios nutricionales, lo ideal es consumirlas hervidas o al horno. Son una opción económica, versátil y saludable cuando se preparan sin fritura.
Salmón
Con 340 mg de potasio por cada 100 gramos, el salmón también aporta ácidos grasos omega-3, fundamentales para la salud cardiovascular. Su consumo regular ayuda a reducir la inflamación, fortalecer el sistema inmune y mejorar la recuperación muscular.
Una dieta más variada y saludable
Los especialistas insisten en que diversificar las fuentes de potasio no solo amplía los beneficios nutricionales, sino que también permite adoptar un estilo de vida más equilibrado. Incluir soja, palta, papas o salmón en la alimentación cotidiana puede ser una estrategia efectiva para quienes buscan prevenir calambres y mantener músculos y corazón en óptimas condiciones.