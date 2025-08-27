Insólito: Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup frente a un equipo de Cuarta División

El encuentro comenzó con un golpe inesperado para los Red Devils, que sufrieron el primer tanto a los 21 minutos cuando Charles Vernam aprovechó un error en la salida y definió con precisión. Poco después, Tyrell Warren amplió la ventaja luego de una mala salida de André Onana, lo que desató la sorpresa en la tribuna. A pesar de alinear a varios titulares, el United no encontraba respuestas y se fue al descanso con una desventaja preocupante.