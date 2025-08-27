Insólito: Manchester United quedó eliminado de la Carabao Cup frente a un equipo de Cuarta División

El Manchester United volvió a protagonizar un episodio para el olvido en el inicio de la temporada. El conjunto dirigido por Ruben Amorim quedó eliminado de la Carabao Cup en la segunda ronda tras perder en los penales frente al Grimsby Town, un club que milita en la cuarta división del fútbol inglés. El partido, disputado en el Blundell Park ante casi 10 mil personas, terminó 2-2 en los 90 minutos y se definió en una dramática tanda que acabó 12-11 a favor de los locales.
El encuentro comenzó con un golpe inesperado para los Red Devils, que sufrieron el primer tanto a los 21 minutos cuando Charles Vernam aprovechó un error en la salida y definió con precisión. Poco después, Tyrell Warren amplió la ventaja luego de una mala salida de André Onana, lo que desató la sorpresa en la tribuna. A pesar de alinear a varios titulares, el United no encontraba respuestas y se fue al descanso con una desventaja preocupante.
En el complemento, con Bruno Fernandes en cancha, el equipo visitante buscó la remontada. A los 75 minutos, Bryan Mbeumo descontó y encendió la esperanza. Finalmente, cuando el tiempo se agotaba, Harry Maguire apareció con un cabezazo para poner el empate agónico. Sin embargo, la ilusión duró poco: en la definición desde el punto del penal, Matheus Cunha y el propio Mbeumo fallaron sus disparos, lo que permitió a Grimsby sellar una victoria que quedará en la historia del club.
La derrota se suma a un inicio de temporada preocupante para el United, que ya había caído en su debut en la Premier League ante el Arsenal y empatado con el Fulham. El próximo sábado tendrá la oportunidad de buscar alivio cuando reciba al Burnley en Old Trafford, aunque el malestar de los hinchas crece ante la falta de resultados.
Para el Grimsby Town, la clasificación representa una verdadera hazaña. Fundado en 1878 y con pasado en todas las categorías del fútbol inglés, el modesto club de Lincolnshire logró uno de los triunfos más resonantes de sus 147 años de historia, dejando fuera de combate a uno de los gigantes más reconocidos del mundo.