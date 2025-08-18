Hinchas de Manchester United destrozaron un mural de Garnacho y crece la tensión por su inminente salida

La relación entre Alejandro Garnacho y Manchester United se encuentra en un momento delicado. A pocas horas del debut en la Premier League contra el Arsenal, un mural con la imagen del delantero argentino en las inmediaciones de Old Trafford fue vandalizado por simpatizantes del club inglés. El hecho reflejó el malestar de parte de la hinchada con la situación que atraviesa el jugador.
El atacante lleva más de tres meses apartado del plantel profesional por decisión del entrenador Rúben Amorim. Según versiones cercanas al club, la medida responde tanto a cuestiones deportivas como a la postura del propio futbolista, quien en varias oportunidades dejó en claro su deseo de emigrar.
En medio de esta tensión, trascendió que Garnacho tendría todo encaminado para sumarse al Chelsea. Distintas fuentes aseguran que el jugador ya cerró un acuerdo verbal con la institución londinense y que transmitió un mensaje contundente a los dirigentes del United: “Chelsea o nada”. Tal es su determinación que estaría dispuesto a aceptar un período de inactividad que podría extenderse hasta un año.
Las negociaciones entre ambas entidades avanzan de manera sostenida y la cifra que se maneja alcanzaría los 58 millones de euros. Mientras tanto, la incertidumbre en torno al futuro del delantero argentino continúa generando repercusión dentro y fuera del club.
El presente futbolístico tampoco ayuda a calmar las aguas en Old Trafford. En el estreno liguero, el United sufrió una derrota en condición de local frente al Arsenal por 1 a 0, con un gol del italiano Riccardo Calafiori. La caída agudizó la tensión en un clima ya convulsionado por la situación del joven atacante.
Qué dijo el DT sobre el futuro del jugador
El entrenador del United se refirió públicamente al caso y aportó su mirada. Expresó “Quiere algo diferente, con un liderazgo distinto. Y lo entiendo. No lo veo como un problema. A veces conectas con un jugador y otras veces busca un nuevo desafío. Nosotros tratamos de que la salida se dé de la mejor forma posible para todas las partes: el club, el técnico y los futbolistas. Es algo natural en el fútbol”.