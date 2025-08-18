Hinchas de Manchester United destrozaron un mural de Garnacho y crece la tensión por su inminente salida

Qué dijo el DT sobre el futuro del jugador

El entrenador del United se refirió públicamente al caso y aportó su mirada. Expresó “Quiere algo diferente, con un liderazgo distinto. Y lo entiendo. No lo veo como un problema. A veces conectas con un jugador y otras veces busca un nuevo desafío. Nosotros tratamos de que la salida se dé de la mejor forma posible para todas las partes: el club, el técnico y los futbolistas. Es algo natural en el fútbol”.