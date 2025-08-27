Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Una violenta protesta interrumpió hoy la campaña del presidente Javier Milei en Lomas de Zamora, donde su caravana fue atacada con piedras y otros objetos, lo que motivó su evacuación inmediata. La jornada culminó con duras reacciones de dirigentes del oficialismo, que acusaron al kirchnerismo de promover la violencia política.
Caravana interrumpida y evacuación de urgencia
La comitiva presidencial fue atacada mientras transitaba por la intersección de Hipólito Yrigoyen y Laprida, en el centro de Lomas de Zamora. La camioneta que trasladaba a Milei, su hermana Karina y los candidatos José Luis Espert y Sebastián Pareja fue objeto de una agresión repentina: piedras, un par de guantes e incluso otros objetos fueron arrojados desde un volquete con escombros, situado en el lugar.
Ante la agresión, la custodia hizo acelerar el vehículo para retirarlo de la zona de riesgo, mientras se desataba una batalla campal entre militantes enfrentados .
Algunos militantes libertarios denunciaron que entre los agresores había militantes del intendente peronista Federico Otermín. Además, una joven fue agredida físicamente y resultó herida, recibiendo atención por parte de las fuerzas de seguridad.
Reacciones oficialistas: “Kirchnerismo nunca más”
En Twitter, referentes del Gobierno repudiaron los hechos y responsabilizaron al kirchnerismo por instigar la violencia política. Sus mensajes se repitieron como lema: “Kirchnerismo nunca más”.
Javier Milei: En Olivos con el PROFE @jlespert y EL JEFE @KarinaMileiOk luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC!”
Luis Petri: “Una vez más, la vieja política mostró su cara: militantes kirchneristas atacaron con piedras la caravana del Presidente @JMilei. Violencia y atraso, todo lo que los argentinos no quieren. En septiembre se termina y en octubre también. Kirchnerismo nunca más.”
Leila Gianni: “Las piedras que nos tiraron los violentos de siempre! Este piedrazo me paso por la cabeza. Nos tiraron a matar! KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!”
Patricia Bullrich: “El kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar. Estos tipos, para recuperar algo de poder, siembran violencia y caos. Kirchnerismo Nunca Más.”
Un escenario tenso en pleno cierre de campaña
Estos incidentes se dieron en un contexto electoral cargado: faltan pocos días para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y las nacionales del 26 de octubre. La campaña de La Libertad Avanza estaba centrada en desplegar su fuerza en la Tercera Sección Electoral, especialmente en municipios peronistas fuertes como Lomas de Zamora.
Además, el evento se produjo en medio del escándalo por los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que implican a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en presuntos hechos de corrupción. La actitud de Milei y sus voceros ha sido mantener la campaña sin mencionar el escándalo: el presidente tuvo que responder con contundencia que todo era mentira y que lo llevarán a la justicia