Milei, tras los incidentes en Lomas de Zamora: “los kukas tira piedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia”

Además, el evento se produjo en medio del escándalo por los audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que implican a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, en presuntos hechos de corrupción. La actitud de Milei y sus voceros ha sido mantener la campaña sin mencionar el escándalo: el presidente tuvo que responder con contundencia que todo era mentira y que lo llevarán a la justicia