Secciones
CulturaLibros

Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

El concurso internacional de Write the World permite que todas las personas del mundo de entre 13 a 19 años puedan mostrar su talento y ganar premios en dólares.

ESCRIBIR SOBRE NATURALEZA. Nature Poetry Competition 2025 invita a adolescentes a explorar emociones y paisajes a través de la poesía. / UNSPLASH ESCRIBIR SOBRE NATURALEZA. Nature Poetry Competition 2025 invita a adolescentes a explorar emociones y paisajes a través de la poesía. / UNSPLASH
Hace 1 Hs

La naturaleza siempre inspiró a artistas y poetas, y ahora los adolescentes tienen la oportunidad de transformar su observación del mundo en versos gracias al certamen Nature Poetry Competition 2025 organizado por Write the World, una organización sin fines de lucro que fomenta la escritura y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones.

Desde su desarrollo en Harvard University en 2012, Write the World trabajó con más de 120.000 jóvenes y educadores de 125 países, convirtiéndose en un espacio global donde la creatividad y la reflexión se encuentran. Este año, el desafío invita a los participantes a crear un poema que explore la maravilla de la naturaleza con el tema: “Examine the miracle" ("contempla el milagro").

La reconocida poeta Aimee Nezhukumatathil, autora de ensayos sobre naturaleza y best seller de The New York Times, será jueza invitada, lo que garantiza que los poemas premiados sean leídos y valorados por expertos. 

El ganador recibirá U$S 100, mientras que el segundo lugar y mejor crítica entre pares U$S 50 respectivamente.

Cómo participar y qué esperar

Quiénes pueden participar: jóvenes de entre 13 y 19 años.

Extensión: 50 a 500 palabras.

Fechas clave:

- Apertura: 2 de septiembre de 2025.

- Solicitud de retroalimentación experta (opcional): 8 de septiembre.

- Cierre de la competencia: 22 de septiembre.

- Anuncio de ganadores: 10 de octubre.

Los interesados pueden inscribirse y obtener más información en este enlace: writetheworld.org/competition-page/5312

La competencia no permite el uso de contenido generado por inteligencia artificial. Cada poema debe ser una creación original, estándar que será revisado tanto por detectores de IA como por lectores humanos.

Más que por los premios, esta es una oportunidad de conectar con la naturaleza y con otros jóvenes escritores de todo el mundo, y de explorar, a través de versos, emociones, sueños y reflexiones suscitados por el milagro de la naturaleza.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Jóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro
1

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal
2

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios
3

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo
4

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno
5

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD
6

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Más Noticias
Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo, dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

"Mi cabeza está acá hasta que termine el torneo", dijo Mariano Campodónico tras el 0-3

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín sufrió una paliza y dejó pasar una chance inmejorable

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

San Martín fue humillado por Arsenal y La Ciudadela estalló contra el plantel y la CD

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Milei contraataca y analiza judicializar el caso de los audios

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

Corrientes: ganó Juan Pablo Valdés y sucederá a su hermano Gustavo en el Gobierno

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

La denuncia de tráfico de influencias afecta a una aspirante a jueza federal

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Crisis en San Martín: el equipo no muestra juego, empeoró con Campodónico y el futuro es oscuro

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Inter Miami perdió 3-0 frente a Seattle y la final terminó en escándalo

Comentarios