Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

Desde su desarrollo en Harvard University en 2012, Write the World trabajó con más de 120.000 jóvenes y educadores de 125 países, convirtiéndose en un espacio global donde la creatividad y la reflexión se encuentran. Este año, el desafío invita a los participantes a crear un poema que explore la maravilla de la naturaleza con el tema: “Examine the miracle" ("contempla el milagro").