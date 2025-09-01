Con el lema "contempla el milagro", empieza Nature Poetry Competition 2025

La naturaleza siempre inspiró a artistas y poetas, y ahora los adolescentes tienen la oportunidad de transformar su observación del mundo en versos gracias al certamen Nature Poetry Competition 2025 organizado por Write the World, una organización sin fines de lucro que fomenta la escritura y el pensamiento crítico en las nuevas generaciones.
Desde su desarrollo en Harvard University en 2012, Write the World trabajó con más de 120.000 jóvenes y educadores de 125 países, convirtiéndose en un espacio global donde la creatividad y la reflexión se encuentran. Este año, el desafío invita a los participantes a crear un poema que explore la maravilla de la naturaleza con el tema: “Examine the miracle" ("contempla el milagro").
La reconocida poeta Aimee Nezhukumatathil, autora de ensayos sobre naturaleza y best seller de The New York Times, será jueza invitada, lo que garantiza que los poemas premiados sean leídos y valorados por expertos.
El ganador recibirá U$S 100, mientras que el segundo lugar y mejor crítica entre pares U$S 50 respectivamente.
Cómo participar y qué esperar
Quiénes pueden participar: jóvenes de entre 13 y 19 años.
Extensión: 50 a 500 palabras.
Fechas clave:
- Apertura: 2 de septiembre de 2025.
- Solicitud de retroalimentación experta (opcional): 8 de septiembre.
- Cierre de la competencia: 22 de septiembre.
- Anuncio de ganadores: 10 de octubre.
Los interesados pueden inscribirse y obtener más información en este enlace: writetheworld.org/competition-page/5312
La competencia no permite el uso de contenido generado por inteligencia artificial. Cada poema debe ser una creación original, estándar que será revisado tanto por detectores de IA como por lectores humanos.
Más que por los premios, esta es una oportunidad de conectar con la naturaleza y con otros jóvenes escritores de todo el mundo, y de explorar, a través de versos, emociones, sueños y reflexiones suscitados por el milagro de la naturaleza.