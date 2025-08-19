Adolescentes de todo el mundo pueden ganar U$S 100 en un certamen sobre justicia

Un concurso global busca a adolescentes con interés en reflexionar sobre la justicia, la equidad y el papel de las leyes. La organización educativa Write the World, en alianza con la Supreme Court Historical Society de Estados Unidos, lanzó la convocatoria “Rule of Law” Writing Competition abierta y gratuita para estudiantes de entre 13 y 19 años de cualquier parte del mundo.
El concurso, que se realizará del 6 al 27 de octubre de 2025, invita a explorar qué significa el Estado de derecho mediante tres formatos: narrativa personal, artículo de opinión o escritura creativa. Las temáticas pueden incluir justicia, equidad, imparcialidad, reglas o leyes, desde perspectivas personales o ficcionales.
Premios en efectivo y mentoría
Además de premios de U$S 100 en efectivo, los primeros 50 participantes recibirán mentoría personalizada de un educador, abogado o especialista en derecho. Los textos seleccionados tendrán la posibilidad de ser publicados profesionalmente, brindando a los jóvenes autores visibilidad internacional.
Write the World, fundada en 2012 en Harvard University, es una organización sin fines de lucro que busca potenciar el talento de adolescentes de todo el planeta. Actualmente llega a más de 120.000 estudiantes y docentes en 125 países, y fomenta el pensamiento crítico y la escritura como herramientas para el cambio social.
Por su parte la Supreme Court Historical Society trabaja en la preservación de la historia de la Corte Suprema de los Estados Unidos mediante la promoción del conocimiento sobre su rol en la herencia constitucional y el sistema judicial.
Sobre la inscripción
La inscripción es gratuita y se realiza en el sitio de writetheworld.org, donde también se encuentran recursos para docentes que deseen acompañar a sus estudiantes en la experiencia.
En tiempos en los que la voz juvenil se abre camino en debates clave, esta es una oportunidad para que las ideas de una nueva generación sobre justicia y derechos viajen más allá de fronteras y pantallas, con la palabra como principal herramienta.