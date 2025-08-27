River no quiere sorpresas: Gallardo pondrá lo mejor para enfrentar a Unión por la Copa Argentina

River no quiere bajarse de ningún frente. Hoy, desde las 21.15, enfrentará a Unión en el “Malvinas Argentinas” de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será dirigido por Andrés Gariano y transmitido por TyC Sports.
Ya con todos los titulares a disposición, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor para evitar sorpresas frente a un “Tatengue” que va por otro golpe después de haber eliminado a Rosario Central. El “Millonario” apunta a seguir con vida en el torneo, al mismo tiempo que pelea en la Copa Libertadores (enfrentará a Palmeiras en cuartos) y lidera la zona B del Clausura.
Tras el empate con Lanús, en el que jugó con mayoría de suplentes, Gallardo recupera a todas sus figuras. La gran novedad será la posibilidad de ver por primera vez en acción al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio. En el mediocampo, el único que se mantendría del partido en el Sur es Giuliano Galoppo, de buen rendimiento.
En esta Copa, River eliminó a Ciudad Bolívar (2-0) y a San Martín (3-0).
El "Tatengue" espera extender su buen presente
Mientras tanto Unión, dirigido por Leonardo Madelón y que tiene buen presente en el Apertura, sueña con dar un nuevo batacazo tras haber vencido a Colegiales y a Rosario Central.