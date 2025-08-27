River no quiere sorpresas: Gallardo pondrá lo mejor para enfrentar a Unión por la Copa Argentina

Tras el empate con Lanús, en el que jugó con mayoría de suplentes, Gallardo recupera a todas sus figuras. La gran novedad será la posibilidad de ver por primera vez en acción al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio. En el mediocampo, el único que se mantendría del partido en el Sur es Giuliano Galoppo, de buen rendimiento.