River no quiere sorpresas: Gallardo pondrá lo mejor para enfrentar a Unión por la Copa Argentina

En el "Millonario" apuestan por dar pelea en todos los frentes que tiene durante este semestre.

CARTA DE GOL. Maximiliano Salas formará el tridente ideal de ataque que tiene Marcelo Gallardo, junto a Sebastián Driussi y Facundo Colidio. CARTA DE GOL. Maximiliano Salas formará el tridente ideal de ataque que tiene Marcelo Gallardo, junto a Sebastián Driussi y Facundo Colidio.
River no quiere bajarse de ningún frente. Hoy, desde las 21.15, enfrentará a Unión en el “Malvinas Argentinas” de Mendoza, por los octavos de final de la Copa Argentina. El duelo será dirigido por Andrés Gariano y transmitido por TyC Sports.

Ya con todos los titulares a disposición, Marcelo Gallardo pondrá lo mejor para evitar sorpresas frente a un “Tatengue” que va por otro golpe después de haber eliminado a Rosario Central. El “Millonario” apunta a seguir con vida en el torneo, al mismo tiempo que pelea en la Copa Libertadores (enfrentará a Palmeiras en cuartos) y lidera la zona B del Clausura.

Tras el empate con Lanús, en el que jugó con mayoría de suplentes, Gallardo recupera a todas sus figuras. La gran novedad será la posibilidad de ver por primera vez en acción al tridente Maximiliano Salas-Sebastián Driussi-Facundo Colidio. En el mediocampo, el único que se mantendría del partido en el Sur es Giuliano Galoppo, de buen rendimiento.

En esta Copa, River eliminó a Ciudad Bolívar (2-0) y a San Martín (3-0).

El "Tatengue" espera extender su buen presente

Mientras tanto Unión, dirigido por Leonardo Madelón y que tiene buen presente en el Apertura, sueña con dar un nuevo batacazo tras haber vencido a Colegiales y a Rosario Central.

