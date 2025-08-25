Un descuido fatal: en tiempo de descuento, River dejó escapar la victoria en "La Fortaleza" de Lanús

El “Granate” respondió a los 12 minutos con una pelota cruzada que Franco Armani controló con solvencia, pero River siguió insistiendo. Galarza y Galoppo tuvieron disparos que se fueron desviados, reflejo de un dominio que careció de precisión en la puntada final. La historia comenzó a cambiar pasado el primer cuarto de hora: Lanús ajustó líneas, ganó confianza en la mitad de la cancha y empezó a lastimar con transiciones rápidas. A los 28’, Castillo encabezó un contragolpe y habilitó a Marcelino Moreno, que estuvo muy cerca de abrir la cuenta, pero su remate fue bloqueado justo a tiempo. Y sobre el final de la primera parte, Armani se convirtió en sostén con dos tapadas claves: primero ante un fuerte disparo de Moreno y después frente a un intento de volea de Marcich. El descanso encontró a River con dudas y a Lanús envalentonado.