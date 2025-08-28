Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

Una travesía internacional

La misión tendrá una duración aproximada de 25 días y reunirá a activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y especialistas en derecho de 44 nacionalidades. Según adelantó Marín, antes de la partida todos los participantes recibirán en Barcelona (España) un entrenamiento de cuatro días en técnicas de supervivencia de no violencia, con el objetivo de saber cómo reaccionar frente a eventuales enfrentamientos con la Guardia Costera de Israel.