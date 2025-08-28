Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

La activista sueca Greta Thunberg encabezará una misión humanitaria hacia Gaza y no lo hará sola: entre los cientos de voluntarios se encuentra un argentino. Nicolás Marín, un fotógrafo ambiental de 25 años, confirmó a través de un video en Instagram que formará parte de esta travesía dirigida a acercar alimentos e insumos médicos al enclave palestino afectado por los bombardeos y bloqueos del ejército israelí.
Marín, premiado en 2023 como Mejor Fotógrafo Ambiental, compartió imágenes del conflicto y un mensaje cargado de emoción: “finalmente decidí ir. Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida. Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”.
El operativo prevé el despliegue de 55 embarcaciones que zarparán desde España rumbo a Gaza el 13 de septiembre, fecha que coincide con la antesala de su cumpleaños. “Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia y no lo hago solo, sino con Greta Thunberg”, aseguró el bonaerense.
Una travesía internacional
La misión tendrá una duración aproximada de 25 días y reunirá a activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y especialistas en derecho de 44 nacionalidades. Según adelantó Marín, antes de la partida todos los participantes recibirán en Barcelona (España) un entrenamiento de cuatro días en técnicas de supervivencia de no violencia, con el objetivo de saber cómo reaccionar frente a eventuales enfrentamientos con la Guardia Costera de Israel.
El plan, que busca atravesar el Mediterráneo con alimentos y medicinas, se enmarca en los esfuerzos de diversas organizaciones humanitarias que desde hace años denuncian la crisis en la Franja de Gaza. La participación de Thunberg, símbolo global del activismo juvenil, le otorga una visibilidad especial a la iniciativa.
Para Nicolás, esta será una experiencia transformadora. “Con 25 años es muy difícil procesar tanta información. Necesito que no nos dejen solos. Vamos a atravesar momentos complicados, pero estoy preparado”, compartió en sus redes.
La noticia generó repercusión en medios internacionales, como El País y The Guardian, que resaltaron la magnitud del operativo y el carácter inédito de una flota civil de esa escala. En la Argentina, colegas y seguidores mostraron su apoyo en comentarios y mensajes que destacan la valentía y compromiso de Marín y sus colegas.
Una misión que trasciende fronteras
El viaje, programado para septiembre, marcará un antes y un después en la carrera del fotógrafo argentino y en la forma en que se percibe la solidaridad internacional. Para él, cada imagen capturada en esta travesía no sólo documentará un conflicto, sino también la esperanza de miles de personas que aguardan ayuda.
“Este es el llamado de mi vida”, resumió Marín.