Secciones
SociedadActualidad

Un fotógrafo argentino viaja a Gaza junto a Greta Thunberg en una misión humanitaria

El joven argentino Nicolás Marín anunció que acompañará a la activista en una expedición solidaria de la que participa una flota de 55 barcos.

ACTIVISMO. El fotógrafo argentino Nicolás Marín acompañará a Greta Thunberg en una misión humanitaria a Gaza con una flota de 55 barcos. ACTIVISMO. El fotógrafo argentino Nicolás Marín acompañará a Greta Thunberg en una misión humanitaria a Gaza con una flota de 55 barcos. / GOOGLE
Hace 9 Min

La activista sueca Greta Thunberg encabezará una misión humanitaria hacia Gaza y no lo hará sola: entre los cientos de voluntarios se encuentra un argentino. Nicolás Marín, un fotógrafo ambiental de 25 años, confirmó a través de un video en Instagram que formará parte de esta travesía dirigida a acercar alimentos e insumos médicos al enclave palestino afectado por los bombardeos y bloqueos del ejército israelí.

Marín, premiado en 2023 como Mejor Fotógrafo Ambiental, compartió imágenes del conflicto y un mensaje cargado de emoción: “finalmente decidí ir. Este es el llamado más riesgoso, histórico y legendario que recibí en mi vida. Se imaginarán cómo están mi mamá, mi papá, mi familia, pero ahora necesito que mi familia también sean ustedes”.

El operativo prevé el despliegue de 55 embarcaciones que zarparán desde España rumbo a Gaza el 13 de septiembre, fecha que coincide con la antesala de su cumpleaños. “Me embarco en la misión humanitaria más grande de la historia y no lo hago solo, sino con Greta Thunberg”, aseguró el bonaerense.

Una travesía internacional

La misión tendrá una duración aproximada de 25 días y reunirá a activistas, médicos, psicólogos, comunicadores y especialistas en derecho de 44 nacionalidades. Según adelantó Marín, antes de la partida todos los participantes recibirán en Barcelona (España) un entrenamiento de cuatro días en técnicas de supervivencia de no violencia, con el objetivo de saber cómo reaccionar frente a eventuales enfrentamientos con la Guardia Costera de Israel.

El plan, que busca atravesar el Mediterráneo con alimentos y medicinas, se enmarca en los esfuerzos de diversas organizaciones humanitarias que desde hace años denuncian la crisis en la Franja de Gaza. La participación de Thunberg, símbolo global del activismo juvenil, le otorga una visibilidad especial a la iniciativa.

Para Nicolás, esta será una experiencia transformadora. “Con 25 años es muy difícil procesar tanta información. Necesito que no nos dejen solos. Vamos a atravesar momentos complicados, pero estoy preparado”, compartió en sus redes.

La noticia generó repercusión en medios internacionales, como El País y The Guardian, que resaltaron la magnitud del operativo y el carácter inédito de una flota civil de esa escala. En la Argentina, colegas y seguidores mostraron su apoyo en comentarios y mensajes que destacan la valentía y compromiso de Marín y sus colegas.

Una misión que trasciende fronteras

El viaje, programado para septiembre, marcará un antes y un después en la carrera del fotógrafo argentino y en la forma en que se percibe la solidaridad internacional. Para él, cada imagen capturada en esta travesía no sólo documentará un conflicto, sino también la esperanza de miles de personas que aguardan ayuda.

“Este es el llamado de mi vida”, resumió Marín. 

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaGazaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Científicos de la Unsam crean un videojuego que ayuda a rehabilitar después de un ACV

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

Cómo solicitar las becas que forman a líderes políticos en todo el país

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

¿Qué tan real es la paridad? Las datos revelan que el poder sigue siendo masculino

La belleza de cuidarse: un camino de salud y bienestar con Revitalis

La belleza de cuidarse: un camino de salud y bienestar con Revitalis

Lo más popular
¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?
1

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital
2

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”
3

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis
4

Uno por uno, los implicados por las presuntas coimas en la Andis

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez
5

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro
6

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Más Noticias
La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

La condena contra Cerisola: “Un precedente contra la impunidad en la UNT”

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

VIDEO. Así fue el momento del ataque a Milei y la comitiva presidencial en Lomas de Zamora

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Javier Milei habló sobre las presuntas coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Jaldo defendió su candidatura y desafió a Sánchez: “Ya le gané y le voy a volver a ganar”

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

Cuatro posibles variables que impiden que Tucumán crezca y amenazan el futuro

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

¿Qué fueron las explosiones que despertaron a los tucumanos en la madrugada?

Tienen miedo de que la gente elija libremente: Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

"Tienen miedo de que la gente elija libremente": Juri respaldó la candidatura de Jaldo y disparó contra Sánchez

Comentarios