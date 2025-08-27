Escandalo en YouTube: creadores denuncian el uso de IA en sus videos sin consentimiento

La inteligencia artificial se entrometió sin avisar ni pedir permiso en los videos de YouTube. La plataforma más usada para ver y publicar videos en internet, propiedad de Google sumó una función de inteligencia artificial con la intención de mejorar la calidad y la seguridad de la misma.
Un informe publicado en The Atlantic asegura que YouTube usó IA para editar videos breves de los usuarios. Estos procesos automatizados presentaron un choque con la voluntad de los usuarios creadores de contenido debido a que no requieren de su consentimiento para intervenir los videos.
Quejas en YouTube por el uso de IA para ediciones no consentidas
En la plataforma YouTube, una nueva polémica ha estallado debido al uso no autorizado de inteligencia artificial. Según reportes, Google ha modificado de forma automática y arbitraria los videos de muchos creadores, sin su consentimiento previo. Estas ediciones, particularmente visibles en los Shorts, incluyen filtros de IA que mejoran la nitidez, suavizan la piel y hasta reconstruyen fragmentos, lo que ha generado una ola de quejas entre los usuarios.
La reacción de la comunidad ha sido de indignación, con creadores señalando que estos cambios alteran por completo su contenido y su identidad. El youtuber Ret Shull, con una gran base de seguidores, expresó su preocupación por la confianza de su audiencia, afirmando que esta intervención de Google "tergiversa profundamente lo que hago y mi voz en Internet". Esta situación ha puesto en el centro del debate la autonomía creativa
Cuál fue la respuesta de Google después de el conflicto con YouTube y la IA
En respuesta a las quejas, la compañía estadounidense YouTube ha aclarado que utilizó inteligencia artificial para editar videos. El responsable de las relaciones con los creadores de contenido, Rene Ritchie, explicó que se trataba de un experimento para mejorar la plataforma.
Ritchie especificó que la tecnología no es IA generativa, sino que funciona como los filtros de un teléfono inteligente para desenfocar, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los videos. YouTube ha señalado que considerarán los comentarios de los usuarios mientras implementan mejoras en estas funciones.