La youtuber Nuria Calvo regresó a España por su cáncer y se encontró su única casa ocupada: "nos dijo que no se iba a ir"

La youtuber Nuria Calvo regresó a España por su cáncer y se encontró su única casa ocupada: "nos dijo que no se iba a ir"
La okupación de viviendas vuelve a estar en el centro del debate en España. Esta vez, la afectada ha sido Nuria Calvo, conocida youtuber e influencer, que junto a su marido Sebastián Méndez decidió regresar desde Estados Unidos para tratar el cáncer que padece. Su sorpresa fue mayúscula: al llegar, se encontraron con que su única vivienda en España estaba ocupada.

El regreso a España por motivos de salud

El matrimonio residía en Florida, donde Nuria comenzó a tratarse tras ser diagnosticada de cáncer y operada en noviembre. Sin embargo, buscaban tranquilidad y el apoyo de su familia durante esta etapa, por lo que decidieron volver a España con sus dos hijos menores.

Alquilaban su vivienda mientras vivían en EE.UU., pero al notificar al inquilino con cinco meses de antelación que debía marcharse el 31 de mayo, la respuesta fue contundente: “no me voy a ir y vais a tener un problema”.

Una batalla con el inquilino

Según relatan en un vídeo publicado en su canal de YouTube, el inquilino —que además era abogado— se negó a abandonar la vivienda pese a la cláusula del contrato que permitía a los propietarios recuperarla.

Incluso, según la pareja, llegó a extorsionarles para marcharse: exigió dos meses de alquiler por adelantado y dejó de pagar tanto la renta como los suministros.

“Este hombre no solo nos robó nuestra casa, sino también nuestra paz y nuestra tranquilidad en un momento tan delicado”, explicó Nuria.

La situación, que se alargó durante meses, obligó a la familia a recurrir a abogados y a enviar burofaxes.

Finalmente recuperaron la casa

El 31 de mayo, y tras acceder a las exigencias económicas del inquilino, este abandonó la vivienda. La pareja pudo recuperar su casa, aunque aseguran que ha sido una de las experiencias más difíciles de sus vidas, sumada al proceso médico de Nuria.

“Probablemente sea la última vez que alquilemos nuestra casa”, confesó Sebastián, tras el calvario vivido.

La okupación, un problema en aumento en España

El caso de Nuria Calvo y Sebastián Méndez refleja la preocupación creciente por la okupación de viviendas en España, una situación que afecta tanto a propietarios vulnerables como a familias que, como en este caso, solo disponen de una vivienda en propiedad.

