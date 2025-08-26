La youtuber Nuria Calvo regresó a España por su cáncer y se encontró su única casa ocupada: “nos dijo que no se iba a ir”

La okupación de viviendas vuelve a estar en el centro del debate en España. Esta vez, la afectada ha sido Nuria Calvo, conocida youtuber e influencer, que junto a su marido Sebastián Méndez decidió regresar desde Estados Unidos para tratar el cáncer que padece. Su sorpresa fue mayúscula: al llegar, se encontraron con que su única vivienda en España estaba ocupada.