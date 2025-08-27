Feng Shui: dónde colocar un frasco con sal para atraer la abundancia en septiembre

Más allá de su uso culinario, la sal es considerada un potente purificador en el Feng Shui. Se cree que tiene la capacidad de absorber las energías negativas y disipar las malas vibraciones que pueden estancarse en el hogar. Al colocarla estratégicamente, se busca limpiar el ambiente y preparar el camino para que la energía positiva, o chi, fluya libremente, atrayendo así la prosperidad y el bienestar.