Boca habría concretado la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por una cifra millonaria

Boca Juniors habría acordado la transferencia de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por cinco millones de dólares por el 80% de su pase. El mediocampista de 24 años, que se encontraba a préstamo en Platense, le dejaría al “Calamar” un 10% de la operación en concepto de derechos de vidriera (unos 500 mil dólares) y, además, el club de Vicente López incorporaría a préstamo al defensor Mateo Mendía, de 21 años.