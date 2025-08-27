Secciones
Boca habría concretado la venta de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por una cifra millonaria

El mediocampista, que estaba a préstamo en Platense, dejaría el fútbol argentino a cambio de cinco millones de dólares.

DE VICENTE LÓPEZ A ATENAS. Taborda, campeón con Platense, fue vendido al Panathinaikos.
Hace 2 Hs

Boca Juniors habría acordado la transferencia de Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por cinco millones de dólares por el 80% de su pase. El mediocampista de 24 años, que se encontraba a préstamo en Platense, le dejaría al “Calamar” un 10% de la operación en concepto de derechos de vidriera (unos 500 mil dólares) y, además, el club de Vicente López incorporaría a préstamo al defensor Mateo Mendía, de 21 años.

El “Xeneize” conservaría un 20% de la ficha del entrerriano, que fue clave en el título histórico de Platense en el Torneo Apertura. Taborda debutó en Boca en 2021, sumó 17 partidos oficiales pero nunca logró afirmarse como titular. Su paso por el “Calamar”, donde ya había jugado en 2022/23, lo consolidó como figura y despertó el interés del fútbol europeo.

Mendía, en tanto, no era tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo en este semestre y se sumaría al plantel de Platense una vez que se firme la salida de Taborda. El zaguero apenas registra seis encuentros en Primera División y no juega desde febrero.

La venta de Taborda llega en un mercado particular para Boca: mientras se concretan transferencias de jugadores sin lugar en el plantel, la dirigencia rechazó una propuesta de Olympiacos por Kevin Zenón.

