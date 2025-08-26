Golpe para Russo: Pellegrino se lesionó y Boca pierde a un titular en la defensa

Una muy mala noticia para Boca Juniors. El parte médico oficial del “Xeneize” confirmó una noticia que golpea a la defensa del equipo de Miguel Ángel Russo: Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y deberá estar inactivo entre tres y cinco semanas. El joven marcador central, de 23 años, se resintió durante la victoria frente a Banfield. Apenas iniciado el segundo tiempo se lo vio elongar reiteradamente la pierna izquierda y, minutos más tarde, protagonizó una caída tras disputar un balón aéreo que aumentó la preocupación del cuerpo técnico y de sus compañeros. Sin embargo, según indicaron los médicos, no fue esa acción puntual la que generó el desgarro.