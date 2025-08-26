Golpe para Russo: Pellegrino se lesionó y Boca pierde a un titular en la defensa

Una muy mala noticia para Boca Juniors. El parte médico oficial del “Xeneize” confirmó una noticia que golpea a la defensa del equipo de Miguel Ángel Russo: Marco Pellegrino sufrió una lesión muscular grado II en el obturador externo izquierdo y deberá estar inactivo entre tres y cinco semanas. El joven marcador central, de 23 años, se resintió durante la victoria frente a Banfield. Apenas iniciado el segundo tiempo se lo vio elongar reiteradamente la pierna izquierda y, minutos más tarde, protagonizó una caída tras disputar un balón aéreo que aumentó la preocupación del cuerpo técnico y de sus compañeros. Sin embargo, según indicaron los médicos, no fue esa acción puntual la que generó el desgarro.
El obturador externo es un músculo profundo de la cadera que conecta el pubis y el fémur y permite la rotación de la articulación. Un desgarro en esa zona provoca un dolor agudo en la ingle y la cara anterior de la cadera. En los casos de grado II, como el que padece Pellegrino, la recuperación mínima es de dos semanas, aunque los especialistas suelen estimar un plazo mayor, con la posibilidad de recurrir a tratamientos complementarios como infiltraciones.
La baja del ex Huracán obliga a Russo a mover piezas en la última línea. Quien se perfila para reemplazarlo es Ayrton Costa, ya recuperado de su propia lesión muscular. El cuerpo técnico espera contar nuevamente con Pellegrino tras la Fecha FIFA: podría reaparecer frente a Rosario Central, y si no llega a tiempo, lo haría contra Central Córdoba en La Bombonera.