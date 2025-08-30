Biotina: el secreto nutricional para un cabello radiante, hidratado y fuerte

Según expertos de la Universidad de Harvard, la biotina se encuentra de forma natural en una variedad de alimentos, incluyendo carnes, pescados, huevos, frutos secos, semillas, batatas, espinacas y brócoli. Además de su presencia en multivitamínicos, la biotina ha ganado terreno en la industria cosmética, gracias a su potencial para prevenir la caída del cabello y fortalecer las uñas. Es importante destacar que, aunque prometedora, la investigación científica sobre la efectividad de la biotina para el cabello aún está en curso, y los resultados pueden variar.