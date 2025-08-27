Guillermo Francos vuelve a Diputados, en medio de las tensiones en el gobierno de Javier Milei

En un contexto de creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Congreso de la Nación, marcado por el avance de investigaciones judiciales impulsadas por la oposición, como los casos de coimas en el área de discapacidad -Andis-, la distribución de fentanilo y el programa $Libra, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, regresará a la Cámara de Diputados para brindar un nuevo informe de gestión.