Guillermo Francos vuelve a Diputados, en medio de las tensiones en el gobierno de Javier Milei

En un contexto de creciente confrontación entre el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y el Congreso de la Nación, marcado por el avance de investigaciones judiciales impulsadas por la oposición, como los casos de coimas en el área de discapacidad -Andis-, la distribución de fentanilo y el programa $Libra, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, regresará a la Cámara de Diputados para brindar un nuevo informe de gestión.
Francos deberá responder un total de 1.337 preguntas ya formuladas por legisladores, además de aquellas que se le planteen en el recinto. Su presentación se da como respuesta a las ausencias de esta semana del ministro de Salud, Mario Lugones, y del nuevo interventor de la Andis, Alejandro Vilches.
Durante los ciclos legislativos de 2024 y 2025, Lugones no asistió a ninguna de las citaciones, situación que se repite con el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine; y el director de Vialidad Nacional, Jorge Campoy.
La Jefatura de Gabinete recibió en total 2.957 consultas escritas, que fueron analizadas y agrupadas, resultando en 1.337 preguntas consolidadas provenientes de 101 diputados. El bloque Unión por la Patria fue el que más preguntas presentó, con 787, seguido por la Unión Cívica Radical (95), Democracia para Siempre (88) y Encuentro Federal (82). Entre los legisladores, los que más preguntas enviaron fueron Juan Marino (75), Victoria Tolosa Paz (63), Daniel Gollán (45) y Natalia Zaracho (43), consignó el diario "Ámbito".
En cuanto a los temas abordados, las consultas fueron derivadas a los ministerios correspondientes para la elaboración de respuestas. El Ministerio de Economía encabezó la lista con 477 preguntas, seguido por Capital Humano (177) y la Jefatura de Gabinete (149). También recibieron consultas los ministerios de Salud (111), Seguridad (76), Justicia (66), Defensa (50), Presidencia de la Nación (49), Relaciones Exteriores (39), Desregulación (35), el Banco Central (30) y la Procuración del Tesoro (9).