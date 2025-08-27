Sobrevivir, amar y luchar: la impactante miniserie noruega que está en Netflix

Netflix continúa sumando producciones que atrapan a los espectadores, y una de las más comentadas es la serie noruega The Rain. Con solo 6 episodios en su primera temporada, esta historia postapocalíptica ya se volvió un éxito entre los usuarios de la plataforma.
Sobre The Rain
La serie se sitúa seis años después de que un virus propagado por la lluvia acabara con casi toda la población de Escandinavia. Dos hermanos deciden abandonar la seguridad de su búnker para explorar un mundo que probablemente ya no exista tal como lo conocían.
En el camino, se unen a un grupo de jóvenes supervivientes que buscan señales de vida y respuestas sobre lo ocurrido. Liberados de las reglas de la sociedad anterior, los personajes exploran su identidad, enfrentan sus miedos y descubren que incluso en un mundo devastado, el amor, los celos y los conflictos personales siguen presentes.
Tres temporadas y 20 episodios
Aunque la primera temporada tiene solo 6 capítulos, The Rain cuenta con tres temporadas que suman 20 episodios en total. La serie combina suspenso, drama y elementos de ciencia ficción para mostrar cómo la humanidad intenta reconstruirse después de la catástrofe.
El relato no solo destaca por su tensión y escenarios postapocalípticos, sino también por la construcción de personajes complejos que deben adaptarse a un entorno hostil y aprender a convivir con sus emociones y dilemas.