Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

La igualdad 1-1 entre Argentina y Colombia en el Monumental no solo dejó bronca por el resultado. La FIFA tomó nota de los cánticos homofóbicos y discriminatorios que se escucharon aquella noche y decidió sancionar al equipo de Lionel Scaloni. La pena se cumplirá el próximo jueves 4 de septiembre, cuando la "Albiceleste" reciba a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.
En lugar de una reducción de aforo, como sucedió en otros casos, el castigo tendrá un formato distinto: la tribuna Centenario Baja será ocupada por chicos de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la discriminación. Además, en la Centenario Alta se desplegará una bandera con un mensaje alusivo, con el objetivo de reforzar la concientización.
“La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista”, remarcó la AFA en un comunicado. También adelantó que, en la previa al partido contra la “Vinotinto”, se sumarán acciones complementarias para sensibilizar al público.
No es la primera vez que el ente rector del fútbol mundial observa a la hinchada argentina: ya había abierto un expediente tras los cánticos racistas en el encuentro ante Brasil, aunque en esa ocasión la sanción quedó sin efecto y el partido frente a Colombia se disputó con estadio completo.
Más allá de la sanción, el duelo frente a Venezuela tendrá un condimento especial: será la última vez que Lionel Messi juegue en suelo argentino un partido oficial por Eliminatorias. Con la clasificación a Estados Unidos, México y Canadá 2026 asegurada, el Monumental volverá a ser escenario de un encuentro con alto valor simbólico.