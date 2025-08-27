Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

La igualdad 1-1 entre Argentina y Colombia en el Monumental no solo dejó bronca por el resultado. La FIFA tomó nota de los cánticos homofóbicos y discriminatorios que se escucharon aquella noche y decidió sancionar al equipo de Lionel Scaloni. La pena se cumplirá el próximo jueves 4 de septiembre, cuando la "Albiceleste" reciba a Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.