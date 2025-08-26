Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

Los valores varían según la ubicación en el estadio. Las populares tendrán un costo de $90.000, con tarifa reducida de $29.000 para menores en esa misma zona. Las cabeceras Sívori y Centenario altas saldrán $158.000, mientras que en el sector medio el precio se eleva a $320.000. Las plateas San Martín y Belgrano también presentan diferencias: el sector alto costará $260.000, la baja $450.000 y la media será la más cara, con un valor de $480.000 por entrada. La demanda promete ser alta, especialmente por el posible regreso de Lionel Messi.