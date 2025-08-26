Salen a la venta las entradas para ver a la Selección frente a Venezuela por las Eliminatorias: ¿cuánto cuestan?

El regreso de la Selección Argentina al país tras la última doble fecha de Eliminatorias ya genera una enorme expectativa. El jueves 4 de septiembre, el equipo de Lionel Scaloni recibirá a Venezuela en el Monumental, y la Asociación del Fútbol Argentino oficializó los precios y las modalidades de venta de entradas. La preventa exclusiva comenzará este martes 26 de agosto desde las 17 horas para clientes de American Express, mientras que el miércoles 27, en el mismo horario, se habilitará la venta general.
Los valores varían según la ubicación en el estadio. Las populares tendrán un costo de $90.000, con tarifa reducida de $29.000 para menores en esa misma zona. Las cabeceras Sívori y Centenario altas saldrán $158.000, mientras que en el sector medio el precio se eleva a $320.000. Las plateas San Martín y Belgrano también presentan diferencias: el sector alto costará $260.000, la baja $450.000 y la media será la más cara, con un valor de $480.000 por entrada. La demanda promete ser alta, especialmente por el posible regreso de Lionel Messi.
Según lo dispuesto por la organización, los tickets deberán retirarse en las boleterías del estadio Más Monumental en días específicos: sábado 30 de agosto de 9 a 13 horas, y del lunes 1 al miércoles 3 de septiembre entre las 9 y las 15. Los menores de tres años ingresan sin cargo, pero a partir de esa edad deben abonar platea completa.
En el caso de las personas con discapacidad, el trámite de acreditación debe realizarse previamente a través de www.deportick.com, sin posibilidad de gestionarlo el día del encuentro.
El Monumental abrirá sus puertas a las 16.30, y las autoridades recomiendan llegar con anticipación para evitar demoras en los accesos. Argentina, líder indiscutido de las Eliminatorias con 35 puntos, recibirá a Venezuela que aún pelea por un cupo en el próximo Mundial, ubicada séptima con 18 unidades, posición que da acceso al repechaje.
El duelo frente a la "Vinotinto" marcará uno de los últimos compromisos oficiales del año antes de una serie de amistosos internacionales. En octubre, Argentina realizará una gira por Estados Unidos entre el 6 y el 14, con rivales y sedes aún por confirmar. En noviembre, el plantel se presentará en África y Asia: jugará en Luanda, Angola, y luego en Kerala, India, durante la ventana FIFA que se extenderá del 10 al 18 de ese mes.