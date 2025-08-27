Los cinco ejercicios para reducir el dolor de espalda y cuello que recomiendan especialistas

Inclinación lateral: desde una posición relajada, inclinar la cabeza hacia un lado intentando acercar la oreja al hombro, manteniendo la postura durante unos cinco segundos antes de regresar al centro y cambiar al otro lado. Con este ejercicio se estiran los músculos laterales del cuello y se libera la tensión acumulada en hombros y trapecios. Se recomienda realizar entre cinco y diez repeticiones por cada lado, sin forzar el rango de movimiento y acompañando con una respiración tranquila.