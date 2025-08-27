Explosiones en la madrugada: qué son las maniobras de “brecheros” que sorprendieron a los vecinos de la capital

Reyna manifestó además que son 19 los policías que “están entrenando para ser brecheros, es decir, para hacer allanamientos. Que se haya hecho a la madrugada se debe a que en el contexto real en el cual nos manejamos en los allanamientos, que se realizan en horas de la madrugada. Los allanamientos en ese horario son los más peligrosos. Ésta es una actividad de alto riesgo y, a su vez, exige que el brechero, o el asaltante del grupo táctico, tenga una preparación física muy exigente.