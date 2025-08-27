La incógnita por Lionel Messi marca la previa del clásico ante Orlando City y mantiene en vilo a la Selección Argentina

El impacto para la Selección

Más allá de lo que suceda en la Leagues Cup, el calendario marca que Messi debe sumarse a la Selección en los próximos días para disputar la última doble fecha de Eliminatorias: el jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental y el martes 9 frente a Ecuador en Quito. Con el pasaje al Mundial 2026 ya asegurado, el choque en Núñez asoma como un partido especial: podría ser la despedida de Messi como local con la camiseta argentina antes de la Copa del Mundo.