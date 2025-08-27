Secciones
La incógnita por Lionel Messi marca la previa del clásico ante Orlando City y mantiene en vilo a la Selección Argentina

El capitán regresó a los entrenamientos en Miami tras una lesión muscular y podría reaparecer hoy en la semifinal de la Leagues Cup, a días de la última doble fecha de Eliminatorias.

EXPECTATIVA. Lionel Messi volvió a entrenar en Inter Miami y su estado físico es seguido de cerca por la Selección. EXPECTATIVA. Lionel Messi volvió a entrenar en Inter Miami y su estado físico es seguido de cerca por la Selección.
Hace 2 Hs

Lionel Messi volvió a entrenarse con Inter Miami después de varios días de incertidumbre por una molestia muscular en la pierna derecha. Su equipo enfrenta esta noche a Orlando City por la semifinal de la Leagues Cup, pero lo que suceda con el capitán albiceleste también impactará en la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

El rosarino se perdió cuatro de los últimos seis partidos de su club y su presencia ante Orlando todavía no está confirmada. Javier Morales, ayudante de campo de Javier Mascherano, reconoció que Messi completó los entrenamientos junto al grupo y que la decisión final se tomará horas antes del clásico. El antecedente inmediato preocupa: hace apenas dos semanas, sin “Leo” en cancha, Orlando goleó 4-1 a Inter Miami.

Además de Messi, Jordi Alba también está en duda por un golpe en la rodilla, mientras que Sergio Busquets alcanzará los 100 partidos en el club, convertido en un pilar en el mediocampo desde su llegada en 2023.

El impacto para la Selección

Más allá de lo que suceda en la Leagues Cup, el calendario marca que Messi debe sumarse a la Selección en los próximos días para disputar la última doble fecha de Eliminatorias: el jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental y el martes 9 frente a Ecuador en Quito. Con el pasaje al Mundial 2026 ya asegurado, el choque en Núñez asoma como un partido especial: podría ser la despedida de Messi como local con la camiseta argentina antes de la Copa del Mundo.

Por eso, la gran incógnita es si conviene arriesgar en Miami o reservar energías para Argentina. El propio Messi, a sus 38 años, sigue siendo un competidor nato que no quiere perderse ninguna cita, aunque esta vez la balanza se incline entre un título internacional con su club y un posible último adiós ante su gente.

La decisión, como tantas veces en su carrera, quedará en sus pies.

