“No estábamos conectando”: Ángela Torres habló del fin de su relación con “Lali” Espósito

“En realidad no pasó nada entre nosotras, no hubo una pelea en esa novela, era simplemente que de repente no estábamos conectando como antes, pero no pasaba nada. O sea, nunca hubo una pelea concreta. Un día me preguntaron por ‘Lali’ y a mí se me notó en la cara que no estaba todo recontra bien y me torturaron durante un año y medio”, recordó la cantante.