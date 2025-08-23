Quién es Victoria De Masi, la nueva novia de Matías Martín que publicó un libro sobre Karina Milei

El periodista y conductor Matías Martín oficializó su relación con Victoria De Masi, escritora y periodista que en 2025 publicó una investigación sobre Karina Milei, la poderosa secretaria general de la Presidencia.
El vínculo se conoció tras una entrevista en LAM (América), donde Martín destacó la conexión personal y profesional con su nueva pareja.
Victoria De Masi: periodista y autora de Karina
Nacida en Tierra del Fuego en 1982, De Masi desarrolló una sólida trayectoria en medios nacionales y en el periodismo de investigación.
En 2024 publicó el libro Karina, que se convirtió en uno de los títulos más comentados del año. Allí reconstruye la vida de Karina Elizabeth Milei, pieza clave en el armado de La Libertad Avanza, y analiza cómo llegó a diseñar dos campañas electorales sin experiencia política previa.
“Con apenas ocho años, Karina Elizabeth Milei se sentaba en la tribuna de la canchita de Lugano para ver atajar a su hermano. Por su asistencia perfecta, se convirtió en la mascota del equipo”, escribe la autora en el inicio de la biografía.
Los secretos de Karina Milei según De Masi
La obra no se limita a una biografía: también ofrece una mirada social y cultural sobre el fenómeno político libertario.
De Masi analiza cómo Karina Milei interpretó los cambios de época tras la pandemia y capitalizó tendencias como el emprendedurismo, la viralidad en redes sociales, la posverdad y el desgaste de las instituciones tradicionales.
“Decodificó la demanda de una nueva forma de hacer política: del emprendedurismo al odio en redes, de la conexión íntima con los animales a la caída de la familia como núcleo organizador de la sociedad”, sostiene la autora.
Una relación que potencia el perfil público de Victoria De Masi
Mientras su investigación sobre Karina Milei sigue generando repercusiones en el mundo político, el noviazgo con Matías Martín suma visibilidad a su carrera.
En febrero de 2025, el conductor confirmó el romance y destacó el respeto mutuo por sus trayectorias profesionales.
Con esta combinación de periodismo de investigación y exposición mediática, Victoria De Masi se consolidó como una de las voces más comentadas del periodismo político en 2025.