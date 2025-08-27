Internación de La Chilindrina: desmienten algunos rumores y confirman cómo está la actriz

María Antonieta de las Nieves, la recordada actriz mexicana que dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, fue internada de urgencia en los últimos días y versiones encontradas sobre su estado de salud generaron preocupación entre sus seguidores.
Una amiga cercana contó a la prensa que la artista de 78 años atravesó un episodio delicado.
“El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar de urgencia, porque aparentemente le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, relató.
Estas declaraciones encendieron las alarmas y obligaron a la familia a salir a desmentir. Su hija, Verónica Fernández, aclaró que la situación fue menos grave de lo que trascendió: “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”.
Actualmente, la actriz descansa en su hogar, fuera de peligro.
Su visión sobre la muerte
Más allá de este episodio, De las Nieves ya había sorprendido tiempo atrás al revelar que tiene planificado su funeral. En una entrevista aseguró que incluso eligió su propio ataúd, decorado con imágenes de la Virgen de Guadalupe.
“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Por supuesto me van a maquillar”, dijo entre risas, aunque sus palabras generaron escalofríos entre los fanáticos.
La actriz también expresó su deseo de que, al igual que su entrañable colega Chespirito, le hagan una estatua de cera para el Museo de Cera de Ciudad de México.
“Me gustaría estar ahí, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, señaló.