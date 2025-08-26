Internaron a "La Chilindrina" y crece la preocupación: su hija reveló cuál es su estado de salud

La salud de María Antonieta de las Nieves (78) volvió a ser noticia en las últimas horas y generó preocupación en todo el mundo. La actriz mexicana, conocida por encarnar a "La Chilindrina" en la vecindad de El Chavo del 8, debió ser internada de urgencia el pasado miércoles 20 de agosto tras sufrir un episodio que, según trascendidos, se trató de una crisis de ansiedad.