Internaron a "La Chilindrina" y crece la preocupación: su hija reveló cuál es su estado de salud

La salud de María Antonieta de las Nieves (78) volvió a ser noticia en las últimas horas y generó preocupación en todo el mundo. La actriz mexicana, conocida por encarnar a "La Chilindrina" en la vecindad de El Chavo del 8, debió ser internada de urgencia el pasado miércoles 20 de agosto tras sufrir un episodio que, según trascendidos, se trató de una crisis de ansiedad.
“Nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, relató una amiga de la artista ante la prensa mexicana.
Ante la repercusión de estas declaraciones, la hija de la actriz, Verónica Fernández, salió a desmentir los rumores y aclarar cuál es el verdadero estado de salud de su madre.
“Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró, llevando tranquilidad a los millones de fanáticos que crecieron junto al icónico personaje de la televisión latinoamericana.
Actualmente, De las Nieves se encuentra descansando en su hogar y recientemente participó en la serie Sin querer queriendo (Max), inspirada en el universo de Chespirito.
Un funeral ya planificado
Aunque se encuentra estable, la propia actriz sorprendió meses atrás con una confesión que causó escalofríos entre sus seguidores: ya tiene planificado su funeral.
“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, contó en una entrevista.
Incluso reveló que le gustaría tener una estatua en el Museo de Cera, al igual que su compañero y amigo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, expresó.
A lo largo de su trayectoria, María Antonieta de las Nieves se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. La reciente internación encendió las alarmas, pero la aclaración de su familia llevó alivio a los fanáticos que esperan seguir viéndola activa y con el humor que la caracterizó.