El problema cardíaco que puede aumentar el riesgo de padecer demencia

La afección cardíaca que aumenta en un 42% el riesgo de padecer demencia

Entre aquellos disparadores del Alzheimer y la demencia se encuentra una amplia lista en la que se detallan la pérdida de audición sin tratamiento o factores externos como el humo, ya sea de tabaco o incluso proveniente de incendios. Mientras que los síntomas son amplios y abarcan la pérdida de la memoria, la confusión y la dificultad para resolver problemas.