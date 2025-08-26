Se acerca la tormenta de Santa Rosa: ¿cuáles son los efectos que tendría en las distintas provincias?

La realidad, según los meteorólogos, es que no existe una única "Tormenta de Santa Rosa", sino que es un período en el que aumenta la probabilidad de tormentas intensas. Esto se debe a que, a fines de agosto, el hemisferio sur está en una transición crucial: las masas de aire frío del invierno chocan con las primeras masas de aire cálido y húmedo que llegan con la primavera. Este choque es el cóctel perfecto para la inestabilidad atmosférica.