Se acerca la tormenta de Santa Rosa: ¿cuáles son los efectos que tendría en las distintas provincias?

El pronóstico de finales de agosto es bastante parecido todos los años, con un fenómeno de lluvias fuertes que suele darse en esta época. Se trata de la tormenta de Santa Rosa, un evento climático de alta intensidad que suele ocurrir en los últimos días del octavo mes del año. Su llegada plantea incertidumbres sobre los peligros que podría representar así como qué tan severa será esta temporada.
La tormenta de Sanata Rosa se espera tradicionalmente alrededor del 30 de agosto, que coincide con el Día de Santa Rosa de Lima. Según la tradición popular y la creencia religiosa, este fenómeno aparece en la celebración de la patrona de la capital de Perú y América, luego de que esta mujer haya impedido una misión pirata en su ciudad natal gracias a sus plegarias que desencadenaron una tormenta que frustró aquella amenaza.
El período donde ocurre la tormenta
En términos meteorológicos, la tormenta de Santa Rosa afecta a gran parte de la Argentina en el lapso que va del 25 de agosto al 4 de septiembre. Es un fenómeno que indica la transición entre el invierno y la primavera, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional no puede dar un pronóstico preciso.
Sin embargo hay una tendencia: según detalló un informe del SMN, en los 119 de registros del Observatorio Central Buenos Aires, en el 57% de los casos se produjeron tormentas en los días próximos al Día de Santa Rosa de Lima.
No hay alertas precisas
Aunque el SMN aún no lanzó una alerta formal debido a estos factores, el portal especializado Meteored informó sobre una alta probabilidad de inestabilidad climática en esta semana. Y advirtió que entre el 30 y 31 de agosto 2025, la tormenta de Santa Rosa podría desatar lluvias intensas, con acumulados de entre 40 y 70 milímetros y actividad eléctrica. El mes podría quedar entre los más lluviosos desde 1901.
La realidad, según los meteorólogos, es que no existe una única "Tormenta de Santa Rosa", sino que es un período en el que aumenta la probabilidad de tormentas intensas. Esto se debe a que, a fines de agosto, el hemisferio sur está en una transición crucial: las masas de aire frío del invierno chocan con las primeras masas de aire cálido y húmedo que llegan con la primavera. Este choque es el cóctel perfecto para la inestabilidad atmosférica.
Efectos de la tormenta de Santa Rosa
El pronóstico sugiere que hay un 80% de probabilidades de lluvias para el sábado 30 de agosto en la zona central y el litoral argentino. Se esperan precipitaciones en forma de "lluvia débil" y "lluvia moderada" que comenzarían alrededor del mediodía del sábado 30 y se extenderían hasta la tarde del domingo 31 de agosto.
Las tormentas durante estos días podría ocasionar lluvias torrenciales, donde las precipitaciones pueden ser muy intensas en poco tiempo, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y crecidas repentinas en ríos o arroyos.
Además se podrían registrar fuertes vientos, donde las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades peligrosas, provocando la caída de árboles, postes de luz y la voladura de techos. No se descarta la presencia de granizo, ya que la formación de nubes de tormenta puede venir acompañada de granizo, que puede dañar autos, cosechas y techos.