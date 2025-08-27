Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

Ayer al mediodía, ya no se observaba humo salir de las alcantarillas en avenida Roca al 1.400, lo que llevó algo de alivio a los vecinos de la zona. Sin embargo, la preocupación persiste entre quienes viven o circulan por el lugar. “Hoy no se ve nada, pero eso no significa que esté resuelto. Esto pasa cada tanto y nadie explica qué lo causa”, señaló Humberto Jiménez, quien tiene su hogar muy cerca de donde se encuentra el problema.