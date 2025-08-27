Secciones
Fenómeno en Roca al 1.400: “Nadie nos explica la causa del humo”

En avenida Roca al 1.400, esperan respuestas ante el problema en las alcantarillas.

Hace 1 Hs

Ayer al mediodía, ya no se observaba humo salir de las alcantarillas en avenida Roca al 1.400, lo que llevó algo de alivio a los vecinos de la zona. Sin embargo, la preocupación persiste entre quienes viven o circulan por el lugar. “Hoy no se ve nada, pero eso no significa que esté resuelto. Esto pasa cada tanto y nadie explica qué lo causa”, señaló Humberto Jiménez, quien tiene su hogar muy cerca de donde se encuentra el problema.

Roberto Medina, otro vecino, coincidió. “Hay días en los que el olor a quemado es insoportable cuando aparece. Hemos tenido que cerrar ventanas en días de calor. No es normal”, ejemplificó.

El fenómeno no es nuevo, insisten los habitantes del lugar. Desde hace tiempo, los habitantes denuncian la aparición esporádica de columnas de humo con un fuerte olor a quemado que emergen de los desagües pluviales. Algunos aseguran que se trata de episodios repetidos en los últimos meses, aunque no hay explicaciones oficiales sobre su origen.

Sin respuesta

LA GACETA intentó comunicarse con autoridades municipales para conocer si existe alguna investigación en curso, pero no obtuvo respuesta hasta el momento. En ese sentido cabe recordar que el ex titular de Defensa Civil, Luis Lamontanaro, fue removido de su cargo en abril, y hasta la fecha no se ha designado un reemplazo.

Por esa causa, hay hipótesis que circulan entre la gente, los que mencionan posibles procesos de combustión interna en los ductos, el paso de líquidos a altas temperaturas o reacciones químicas provocadas por conexiones clandestinas. Pese a la preocupación, hasta el momento no hubo pronunciamientos por parte de los organismos encargados del control pluvial.

“No pedimos mucho, sólo que alguien nos explique qué está pasando y qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir”, reclamó Carmen García, otra vecina del lugar a la que le preocupa su salud y la de sus nietos que la visitan con frecuencia. Así comerciantes y habitantes esperan respuestas y soluciones para este humo que parece ser todo un misterio.

