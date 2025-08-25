Humo en las alcantarillas de avenida Roca al 1.400 genera preocupación entre los vecinos

Una inusual cantidad de humo saliendo de las alcantarillas ubicadas en avenida Roca al 1.400 despertó inquietud entre los transeúntes y los vecinos de la zona. El fenómeno estuvo acompañado de un fuerte olor a quemado que se extendió en las inmediaciones y generó malestar en quienes circulaban por el lugar.