Humo en las alcantarillas de avenida Roca al 1.400 genera preocupación entre los vecinos

Las personas que vivien en la zona piden a las autoridades explicaciones sobre las posibles causas de este fenómeno habitual.

Hace 1 Hs

Una inusual cantidad de humo saliendo de las alcantarillas ubicadas en avenida Roca al 1.400 despertó inquietud entre los transeúntes y los vecinos de la zona. El fenómeno estuvo acompañado de un fuerte olor a quemado que se extendió en las inmediaciones y generó malestar en quienes circulaban por el lugar.

Los residentes de la cuadra aseguran que este tipo de episodios no son nuevos. Afirman que, cada cierto tiempo, columnas de humo emergen de los desagües, dificultando la respiración y obligando a cerrar ventanas para evitar la entrada del olor dentro de las viviendas. 

Aunque lo consideran un hecho habitual, no deja de generar temor y desconfianza, ya que no existe una explicación oficial sobre las causas. Entre las hipótesis que circulan se mencionan posibles procesos de combustión interna, la presencia de líquidos a altas temperaturas en los ductos o incluso conexiones clandestinas que podrían estar generando reacciones químicas. 

Humo en las alcantarillas de avenida Roca al 1.400 genera preocupación entre los vecinos

Sin embargo, hasta el momento no hubo precisiones de las autoridades municipales ni de los organismos encargados del control de la red cloacal y pluvial. Mientras tanto, en Roca al 1.400 el humo sigue apareciendo y los vecinos esperan respuestas concretas que permitan devolverles tranquilida

