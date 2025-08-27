Secciones
Política

El futuro de la Andis en análisis

El organismo quedaría en la órbita de Salud.

El futuro de la Andis en análisis
Hace 2 Hs

A raíz del escándalo que dejó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el centro de la tormenta y provocó su intervención, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de realizar cambios administrativos. Una de las posibilidades que se analiza es que la Andis deje de ser un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud y pase a depender directamente del ministro Mario Lugones.

Justamente, Lugones fue el encargado de designar a Alejandro Vilches al frente de la intervención. Vilches será el responsable de implementar la auditoría y el sumario que pondrán bajo la lupa los casi 20 meses de gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo, en el que acumuló varias polémicas previas a la difusión de los audios en los que se nombra una presunta red de coimas en las contrataciones que realizaba el organismo y se señala a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Uno por uno, los implicados en el escándalo de la Andis

Uno por uno, los implicados en el escándalo de la Andis

Cuestionados

Tanto Lugones como Vilches fueron cuestionados ayer en el Congreso de la Nación porque se esperaba que ambos funcionarios asistan a una reunión informativa para abordar la situación del organismo y no concurrieron. Ante la inasistencia, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los bloques opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones. “Lamentablemente no hemos tenido respuestas. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. El legislador tucumano remarcó que en la Cámara baja existen siete proyectos que piden interpelaciones o la creación de una comisión investigadora sobre el tema.

Temas Agencia Nacional de Discapacidad Pablo YedlinKarina MileiMario LugonesDiego Spagnuolo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Déficit de viviendas en Yerba Buena: “Hijos y nietos (de vecinos) no tienen dónde vivir”

Lo más popular
Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina
1

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT
2

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT

El posting zero se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales
3

El "posting zero" se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo
4

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles
5

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa
6

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa

Más Noticias
Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y testimonial

Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y "testimonial"

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Comentarios