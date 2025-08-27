El futuro de la Andis en análisis

A raíz del escándalo que dejó a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el centro de la tormenta y provocó su intervención, el Gobierno nacional analiza la posibilidad de realizar cambios administrativos. Una de las posibilidades que se analiza es que la Andis deje de ser un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Salud y pase a depender directamente del ministro Mario Lugones.
Justamente, Lugones fue el encargado de designar a Alejandro Vilches al frente de la intervención. Vilches será el responsable de implementar la auditoría y el sumario que pondrán bajo la lupa los casi 20 meses de gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo, en el que acumuló varias polémicas previas a la difusión de los audios en los que se nombra una presunta red de coimas en las contrataciones que realizaba el organismo y se señala a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.
Cuestionados
Tanto Lugones como Vilches fueron cuestionados ayer en el Congreso de la Nación porque se esperaba que ambos funcionarios asistan a una reunión informativa para abordar la situación del organismo y no concurrieron. Ante la inasistencia, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los bloques opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones. “Lamentablemente no hemos tenido respuestas. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. El legislador tucumano remarcó que en la Cámara baja existen siete proyectos que piden interpelaciones o la creación de una comisión investigadora sobre el tema.