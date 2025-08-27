El futuro de la Andis en análisis

Cuestionados

Tanto Lugones como Vilches fueron cuestionados ayer en el Congreso de la Nación porque se esperaba que ambos funcionarios asistan a una reunión informativa para abordar la situación del organismo y no concurrieron. Ante la inasistencia, y la falta de explicaciones por parte del Poder Ejecutivo, los bloques opositores coincidieron en intentar avanzar con las respectivas interpelaciones. “Lamentablemente no hemos tenido respuestas. No es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin. El legislador tucumano remarcó que en la Cámara baja existen siete proyectos que piden interpelaciones o la creación de una comisión investigadora sobre el tema.