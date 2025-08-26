De Wachiturro a pastor evangelico: la nueva vida de "Kaká"

Lucas Caballero, más conocido como “Kaká”, fue uno de los integrantes más populares de Los Wachiturros, el fenómeno de la música tropical que marcó a toda una generación en la década de 2010. Hoy, con 33 años, dejó atrás la fama, las giras y las adicciones, y asegura haber encontrado en la fe un nuevo sentido a su vida: es pastor evangélico y recorre templos de todo el país.