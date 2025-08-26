De Wachiturro a pastor evangelico: la nueva vida de "Kaká"

Lucas Caballero, más conocido como “Kaká”, fue uno de los integrantes más populares de Los Wachiturros, el fenómeno de la música tropical que marcó a toda una generación en la década de 2010. Hoy, con 33 años, dejó atrás la fama, las giras y las adicciones, y asegura haber encontrado en la fe un nuevo sentido a su vida: es pastor evangélico y recorre templos de todo el país.
De la fama a la crisis personal
El apodo de “Kaká” nació en el barrio, donde lo comparaban con el futbolista brasileño. Más tarde se convirtió en su identidad artística cuando saltó a la popularidad con Los Wachiturros, donde fue coreógrafo y creador de varios de los pasos que hicieron furor, como el recordado “tirate un paso”.
“Fuimos al programa de Susana Giménez y logramos el pico de rating más alto del año, incluso más que Justin Bieber, que había ido la semana anterior”, recordó en diálogo con Telenoche.
Pero el éxito no duró mucho. Tras los escándalos judiciales que involucraron a uno de los miembros del grupo, las presentaciones comenzaron a disminuir. En ese contexto, Kaká cayó en las adicciones. “Me metí con las drogas, me sentía vacío. Una vez consumí cocaína tres días seguidos y terminé internado. Ahí dije: esta vida no la quiero más”, confesó.
El camino hacia la fe
Ese fue el punto de inflexión que lo llevó a cambiar de rumbo. Hoy, once años después, recorre iglesias como pastor evangélico. “Hace 11 años que estoy en el camino de Dios y viajando por gran parte del país”, explicó.
En sus presentaciones sigue estando la música, aunque con un mensaje distinto. “Es lo mismo que hacíamos con Los Wachiturros, pero con otras letras, más espirituales”, señaló.
La reacción de la gente lo sorprende en cada visita: “Me dicen ‘yo te fui a ver a un boliche y ahora te veo predicando la palabra de Dios’. Son cosas muy fuertes”.
Una nueva etapa
Casado y padre de una nena de cinco años, Caballero asegura que no piensa volver al grupo que lo llevó a la fama. “Ya viví esa etapa. Conocí la farándula, tuve todo lo que quería al alcance de la mano. Hoy estoy en otra etapa totalmente diferente, con mi familia y con Dios”, afirmó.
Ahora define su presente como “la tercera gira”: la espiritual. “Con Los Wachiturros me tocó marcar una generación. Hoy también me toca marcar una, pero desde otro lugar: el de la fe y la esperanza”, concluyó.