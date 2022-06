El ex Wachiturro que quiere ser pastor evangélico: “tenía fama y plata, pero no era feliz”

Con ese panorama, Lucas decidió alejarse de la música. “Probé de todo en la vida, tuve adicciones. Llegué a tocar fondo. Estaba lastimando a toda la gente que me rodeaba. Hasta que dije ´basta, no quiero más esto en mi vida´. En un momento me invitan, un muchacho me empieza a hablar de Dios, ´Jesús te ama´, me decían, pero yo les decía dónde estaba Dios cuando yo pasé necesidades. Yo estaba resentido, dolido con ese mundo en el cual hoy en día me encuentro”, expresó.