Paro y marcha de docentes universitarios

Comienza hoy la segunda jornada consecutiva de un paro nacional de 48 horas de parte de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, en defensa de la universidad pública, el salario y el presupuesto educativo. Durante la tarde está previsto que se lleve a cabo una movilización en la plaza Independencia, según informó la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo (Adiunt).
La medida de fuerza fue impulsada por la Conadu Histórica, y se inscribe en un plan de lucha sostenido que tendrá continuidad los días lunes 1 y martes 2 de septiembre, según se resolvió en el último congreso extraordinario. Los educadores reclaman una inmediata recomposición salarial, la apertura de las negociaciones paritarias y exigen el no al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.
Actividades en Tucumán
En Tucumán, Adiunt convocó a una serie de actividades para visibilizar el reclamo. Ayer por la mañana realizó una movilización al Tribunal Oral Federal en el marco de la causa YMAD, y exigió castigo a los responsables, fin de la corrupción y ruptura de la UNT con la megaminería contaminante. Por la tarde, protestó en el Consejo Superior por la crítica situación de ASUNT, en rechazo al aumento del 90% del PAS y en defensa de la salud de las y los afiliados.
Hoy a las 17, en tanto, se llevarán a cabo clases públicas en plaza Independencia, y a las 18 un acto y movilización con distintos sectores en lucha, entre ellos jubilados, Conicet, INTI, sectores de discapacidad, educación y estudiantes, todos en desacuerdo con las políticas de ajuste. “Con esta medida, la docencia reclama: no al veto a la ley de financiamiento universitario, $1.200.000 para el cargo testigo, incremento del presupuesto para educación y en defensa de la universidad pública”, indicó el gremio.
La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, apuntó contra la administración que encabeza el presidente Javier Milei y las políticas que implementa. “Estamos frente a un Gobierno que ataca la democracia al desconocer leyes aprobadas por el Parlamento, mientras ajusta los presupuestos de salud, educación y ciencia con el pretexto de un equilibrio fiscal que nunca alcanza para los sectores más vulnerables”, manifestó.
Las medidas de fuerza de los docentes universitarios se vienen incrementando en las últimas semanas. La semana pasada hicieron paro jueves y viernes, y anteriormente habían implementado una semana completa de paro para que se atiendan sus reclamos.