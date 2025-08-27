Paro y marcha de docentes universitarios

Actividades en Tucumán

En Tucumán, Adiunt convocó a una serie de actividades para visibilizar el reclamo. Ayer por la mañana realizó una movilización al Tribunal Oral Federal en el marco de la causa YMAD, y exigió castigo a los responsables, fin de la corrupción y ruptura de la UNT con la megaminería contaminante. Por la tarde, protestó en el Consejo Superior por la crítica situación de ASUNT, en rechazo al aumento del 90% del PAS y en defensa de la salud de las y los afiliados.