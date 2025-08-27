Secciones
Política

Paro y marcha de docentes universitarios

Adiunt convocó a una movilización hoy a las 18 contra los vetos, los decretos y el ajuste del Gobierno de la Nación contra las universidades.

AULAS VACÍAS. La manifestación en la plaza será desde las 18. AULAS VACÍAS. La manifestación en la plaza será desde las 18.
Hace 4 Hs

Comienza hoy la segunda jornada consecutiva de un paro nacional de 48 horas de parte de la docencia universitaria y preuniversitaria de todo el país, en defensa de la universidad pública, el salario y el presupuesto educativo. Durante la tarde está previsto que se lleve a cabo una movilización en la plaza Independencia, según informó la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo (Adiunt).

La medida de fuerza fue impulsada por la Conadu Histórica, y se inscribe en un plan de lucha sostenido que tendrá continuidad los días lunes 1 y martes 2 de septiembre, según se resolvió en el último congreso extraordinario. Los educadores reclaman una inmediata recomposición salarial, la apertura de las negociaciones paritarias y exigen el no al veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

Actividades en Tucumán

En Tucumán, Adiunt convocó a una serie de actividades para visibilizar el reclamo. Ayer por la mañana realizó una movilización al Tribunal Oral Federal en el marco de la causa YMAD, y exigió castigo a los responsables, fin de la corrupción y ruptura de la UNT con la megaminería contaminante. Por la tarde, protestó en el Consejo Superior por la crítica situación de ASUNT, en rechazo al aumento del 90% del PAS y en defensa de la salud de las y los afiliados.

Hoy a las 17, en tanto, se llevarán a cabo clases públicas en plaza Independencia, y a las 18 un acto y movilización con distintos sectores en lucha, entre ellos jubilados, Conicet, INTI, sectores de discapacidad, educación y estudiantes, todos en desacuerdo con las políticas de ajuste. “Con esta medida, la docencia reclama: no al veto a la ley de financiamiento universitario, $1.200.000 para el cargo testigo, incremento del presupuesto para educación y en defensa de la universidad pública”, indicó el gremio.

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, apuntó contra la administración que encabeza el presidente Javier Milei y las políticas que implementa. “Estamos frente a un Gobierno que ataca la democracia al desconocer leyes aprobadas por el Parlamento, mientras ajusta los presupuestos de salud, educación y ciencia con el pretexto de un equilibrio fiscal que nunca alcanza para los sectores más vulnerables”, manifestó.

Las medidas de fuerza de los docentes universitarios se vienen incrementando en las últimas semanas. La semana pasada hicieron paro jueves y viernes, y anteriormente habían implementado una semana completa de paro para que se atiendan sus reclamos.

Temas TucumánAsociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de TucumánConicetConadu HistóricaJavier MileiCausa YMAD
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Paro por 48 horas: docentes universitarios instan a salir masivamente a la calle

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Cristina Kirchner acusó a Milei de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Congreso: la oposición avanza con una norma para limitar los DNU presidenciales

Lo más popular
Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina
1

Los argentinos prefieren el trabajo híbrido, aunque la mayoría sigue en la oficina

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT
2

Un día de ciencia inspirado en Ada Lovelace espera a niñas y adolescentes en la UNT

El posting zero se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales
3

El "posting zero" se presenta como reacción a la exposición en las redes sociales

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo
4

¿Por qué no deberías contarle tus problemas a ChatGPT?: cinco riesgos de usar la IA como psicólogo

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles
5

Qué buscan las empresas en LinkedIn y cómo destacarse entre miles de perfiles

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa
6

Se verá el drama británico “Nunca es demasiado tarde” en el Círculo de la Prensa

Más Noticias
Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y testimonial

Impugnan en la Cámara Electoral la candidatura de Jaldo a diputado y la tildan de inconstitucional y "testimonial"

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Condenaron a tres años y seis meses a Cerisola, ex rector de la UNT, y a otros dos ex funcionarios, por el destino de los fondos de YMAD

Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

"Están molestos porque les estamos afanando los choreos”: el furcio de Javier Milei

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

Buscan prohibir el uso recreativo de celulares a los policías tucumanos en horario de servicio

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

José Luis Espert minimizó su vínculo con Spagnuolo y evitó opinar sobre el escándalo de los audios

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Audios y escándalo: Milei respaldó a su hermana mientras la Justicia suma pruebas

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Opositores opinaron sobre las presuntas coimas y aseguran que podría haber graves consecuencias

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Medios de Estados Unidos, de Europa y de América latina se hicieron eco del presunto pago de coimas a funcionarios de Milei

Comentarios